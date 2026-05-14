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Koldo García se acoge a su derecho de no declarar sobre los contratos bajo sospecha de mascarillas en Baleares

Una semana después de que el Supremo dejase visto para sentencia el juicio por el 'caso mascarillas', Koldo García ha vuelto a sentarse en el banquillo por la investigación sobre contratos de material sanitario en las islas Baleares y Canarias.

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Koldo García declara en el Supremo por el caso mascarillasAntena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Solo una semana después de que el juicio por el 'caso mascarillas' quedase visto para sentencia en el Supremo, la Audiencia Nacional ha vuelto a citar a Koldo García para declarar por los contratos que están bajo sospecho por la compra de material sanitario en Baleares.

El ex asesor ministerial se ha acogido a su derecho a no declarar. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz ha recordado que presentó un recurso al magistrado que investiga el 'caso Koldo' para archivar la causa y suspender el interrogatorio. "Entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo por el que no haya declarado Koldo".

La letrada también ha pedido una copia de los los móviles que le intervino la Guardia Civil, ya que Koldo "no se puede defender hasta no tener las mismas armas que tienen las acusaciones".

La citación de este jueves está dentro de la investigación a los contratos de mascarillas y test de antígenos en Baleares. Se trata de una causa separada del juicio que tuvo lugar en el Supremo.

Francina Armengol dijo en el juicio que "desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo", ya que ella "no realiza contrataciones ni transmite instrucciones sobre a quién hay que contratar". "Mientras he sido presidenta nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Incluyo a Soluciones de Gestión".

El próximo 21 de mayo está citado Víctor de Aldama. En uno de los mensajes analizados por la UCO, Koldo mostraba familiaridad con Armengol, con quien llegó a despedirse con un: "Vale cariño, te mantengo informada".

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