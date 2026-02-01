Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Open de Australia 2026

Alcaraz, campeón en Australia: ¿quiénes son los tenistas que han ganado los cuatro Grand Slams del tenis?

El murciano completa el Career Grand Slam con 22 años, récord histórico, y se suma a la exclusiva lista de tenistas que han ganado el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Alcaraz y Djokovic se saludan antes de la final del Open de Australia

Alcaraz derroca al rey de Australia y completa el Career Grand Slam con 22 años (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) | Eurosport

Sobre las 12:45, horario peninsular en España, Carlos Alcaraz Garfia caía al suelo tras convertirse en campeón del Open de Australia y en el tenista más joven de todos los tiempos en conquistar todos y cada uno de los cuatro Grand Slams del tenis. Un récord que pertenecía hasta hoy a Rafa Nadal (24 años) y que el murciano ha 'destrozado' al conseguirlo con dos años menos que el balear.

Djokovic, 10-1 en finales del Open de Australia

El tenista de El Palmar, entrenado ahora por Samu López, consiguió derrotar al absoluto y hasta hoy inmaculado Novak Djokovic en la final de Australia, ronda en la que el serbio jamás había perdido (10 finales y 10 títulos hasta este domingo...). Alcaraz, a su vez, le endosó a Novak la tercera derrota en las tres finales en las que se han enfrentado ambos a lo largo de los últimos años. También consiguió igualar el cara a cara, que ahora se queda en 5 victorias para cada uno (5-5). Y, por si fuera poco, sigue abriendo brecha en su lucha particular con Sinner, que se quedará con cuatro títulos de major.

Los nueve tenistas que han completado el Grand Slam

Por otra parte, el de El Palmar se suma este domingo a la lista de nueve tenistas masculinos que han ganado los cuatro Grand Slams al menos en una ocasión.

  • Fred Perry
  • Don Budge
  • Rod Laver
  • Roy Emerson
  • Andre Agassi
  • Roger Federer
  • Rafael Nadal
  • Novak Djokovic
  • Carlos Alcaraz

¿Cuántos major tiene Carlos Alcaraz?

Además de completar esta hazaña, Carlitos sumó su séptimo título de Grand Slam, igualando a figuras como Mats Wilander, John McEnroe, John Newcombe, Lacoste, Renshaw, Larned, Sears y Cochet. Se queda además a solo uno de Agassi, Connors y Lendl...

Carlitos ya tiene en su palmarés de 'grandes' el Open de Australia 2026, Wimbledon 2023 y 2024, Roland Garros 2024 y 2025 y US Open 2022 y 2025. Y lo que le queda por delante... Porque si tiene suerte con las lesiones y con su carrera en general, podrá seguir compitiendo por todos estos títulos durante más de una década.

