El PSOE teme una debacle en las elecciones de Andalucía tras los abucheos a Marlaska y la polémica de Montero

Estamos en el décimo tercer día de campaña electoral. El domingo son las elecciones de Andalucía y los sondeos, desde el primero hasta el último, dan la victoria, con bastante diferencia, al Partido Popular, mientras que el PSOE obtendría su peor resultado de la historia en la región andaluza. Sin embargo, hay expertos que consideran que si un partido hace una buena campaña electoral, podría dar la vuelta a las encuestas.

Desde el bando socialista esperaban que el PP cometiera algún error en estos últimos días de campaña, pero no ha sido así. Los actos y palabras de dos figuras claves para Pedro Sánchez, en cuanto a la muerte de los dos guardia civiles en Huelva que perseguían a una narcolancha, podría marcar los resultados del PSOE en las elecciones.

Abucheos a Marlaska

Lo más reciente es el abucheo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil celebrado en Baeza, Jaén. Marlaska no asistió al funeral por los dos agentes fallecidos en acto de servicio, pero sí ha estado presente en este evento, donde durante intervención ha sido interrumpido en varias ocasiones por abucheos, especialmente cuando ha expresado "la rabia y el dolor" que, según ha afirmado, siente por la muerte de los guardias civiles.

Las protestas procedían de la zona donde se encontraban familiares de agentes que participaban en el acto de jura de bandera. La ausencia del ministro del Interior en el funeral ha generado una fuerte polémica que todavía no se ha disipado. Sin embargo, tras los abucheos, ha pedido públicamente que "no se politice" lo ocurrido.

Las palabras de Montero

Pero no es el único frente abierto para el PSOE. La candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, también se enfrenta a críticas por sus declaraciones en el debate electoral del pasado lunes, donde calificó la muerte de los dos guardias civiles como "accidente laboral".

Entre el viernes, día en que ocurrió la tragedia en Huelva, y el lunes del debate, el equipo de campaña socialista tuvo tres días para preparar una respuesta. Aun así, Montero utilizó esa expresión en dos ocasiones, lo que ha provocado una reacción tanto de los partidos políticos como de asociaciones policiales.

Desde entonces, la candidata ha intentado matizar sus palabras. Al día siguiente, en 'X', rectificó, señalando que se trataba de "muertes en actos de servicio". Este miércoles, en una entrevista en 'Cadena Ser' ha afirmado que no tiene "ni opinión ni criterio" ni "conocimiento" para definir esas muertes como siniestro laboral: "Ni quise ni tengo criterio para calificar nada".

Estas declaraciones han complicado aún más su posición en plena recta final de campaña. Montero trata ahora de reconducir el mensaje, centrando sus intervenciones en problemas como la sanidad pública andaluza, mientras que los socialistas se aferran a evitar el peor escenario posible: su peor resultado de la historia en Andalucía.

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