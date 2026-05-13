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LA OPINIÓN

Vicente Vallés, sobre las elecciones de Andalucía: "Los socialistas confiaban en que los populares cometerían algún error, pero de momento ha ocurrido lo contrario"

El presentador y director de Antena 3 Noticias 2 analiza las elecciones andaluzas.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre las elecciones de Andalucía: "Los socialistas confiaban en que los populares cometerían algún error, pero de momento ha ocurrido lo contrario" | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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Con pocas horas de campaña por delante, crece el temor en el PSOE a un resultado que se asemeje a los augurios de los últimos sondeos. Esos sondeos prevén una caída del PSOE por debajo de su peor dato histórico en Andalucía.

Hay expertos, con larga experiencia política, que conceden una gran importancia a las campañas electorales. Consideran que si un partido hace una buena campaña, puede dar la vuelta a unas malas expectativas. Otros expertos, opinan lo contrario, y creen que no se mueven tantos votos en las semanas previas a unas elecciones.

Lo que sí se ha convertido en tradición es que el PP tienda a cometer errores graves en los días previos a las elecciones. Y esa era la gran esperanza del PSOE en Andalucía. Los sondeos indican que el PP está cerca de la mayoría absoluta, y que el PSOE está cerca de su peor resultado histórico.

Por eso los socialistas confiaban en que los populares cometerían algún error en estos últimos días de campaña. Pero, de momento, ha ocurrido lo contrario. El ministro Marlaska no asistió al funeral por los dos guardias civiles muertos en su lucha contra los narcos. Y la candidata María Jesús Montero calificó esas muertes como "accidentes laborales". El domingo conoceremos las consecuencias.

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