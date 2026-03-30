Rolex Montecarlo Masters: Fechas, cuadro principal y dónde verlo en directo

Consulta todos los detalles del tercer Masters 1.000 de la temporada, el Rolex Montecarlo Masters.

Carlos Alcaraz ejecuta un rev&eacute;s ante Daniel Altmaier en la pista central de Montecarlo

Carlos Alcaraz ejecuta un revés ante Daniel Altmaier en la pista central de Montecarlo

Llegó el tiempo de la tierra batida, el tenis sobre polvo de ladrillo protagonizará en circuito durante los dos próximos meses, con Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio) como gran colofón. Tras la disputa de los torneos de Indian Wells y Miami, en lo que Jannik Sinner se ha coronado logrando el 'Sunshine Double', es tiempo de mancharse las zapatillas con el rojo de la tierra batida, la superficie predilecta de Carlos Alcaraz.

La primera parada será en el Monte Carlo Country Club, donde se va a disputar el Rolex Montecarlo Masters entre el 4 y el 12 de abril. Carlos Alcaraz está obligado a defender su corona, después de conquistar el torneo el año pasado ante Lorenzo Musetti (3-6, 6-1 y 6-0). El murciano llega al Principado muy presionado por un Jannik Sinner que ha ganado los títulos en Indian Wells y Miami, lo que le permite soñar con recuperar el número 1 del mundo. El de San Cándido recuperaría el mando de la ATP si logra conquistar la tierra batida de Montecarlo, en la que no estará Novak Djokovic.

El tenista serbio cuenta con dos títulos en Montecarlo (2013 y 2015) y será la principal ausencia en el cuadro principal del Rolex Montecarlo Masters junto a Lorenzo Musetti. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner serán los dos cabezas de serie en un cuadro en el que también estarán Alexander Zverev, Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Alexander Bublik, Casper Ruud, Flavio Cobolli, Jiri Lehecka, Karen Khachanov, Andrei Rublev, Alejandro Davidovich, Frances Tiafoe, Luciano Darderi, Francisco Cerúndolo, Tommy Paul. Learner Tien, Valentin Vacherot, Jack Draper, Jakub Mnesik, Arthur Rinderknech o Arthur Fils.

Fechas del Rolex Montecarlo Masters

El Rolex Montecarlo Masters 2026 se jugará del 4 al 12 de abril en las instalaciones del Monte Carlo Country Club. El torneo arrancará el sábado 4 de abril, con partidos de la fase previa y un día después, el domingo 5 de abril, comenzará la primera ronda, que también se jugará el lunes 6 y martes 7 de abril.

Los partidos de segunda ronda se jugarán el martes 7 y miércoles 8 de abril. Los octavos de final está programados para el miércoles 8 y jueves 9 de abril.

Los cuartos de final se jugarán el viernes 10 de abril, las semifinales el sábado 11 de abril y la gran final el domingo 12 de abril

  • Primera ronda: Domingo 5, lunes 6 y martes 7 de abril
  • Segunda ronda: Martes 7 y miércoles 8 de abril.
  • Octavos de final: Miércoles 8 y jueves 9 de abril.
  • Cuartos de final: Viernes 10 de abril.
  • Semifinales: Sábado 11 de abril.
  • Final: Domingo 12 de abril

El sorteo del cuadro principal del Rolex Montecarlo Masters 2026 se celebrará el viernes 3 de abril a las 17:00 horas (horario peninsular).

Cabezas de serie del Rolex Montecarlo Masters 2026

1- Carlos Alcaraz

2- Jannik Sinner

4- Alexander Zverev

6- Alex de Miñaur

8- Felix Auger-Aliassime

10- Daniil Medvedev

11- Alexander Bublik

12- Casper Ruud

13- Jakub Mensik

14- Flavio Cobolli

15- Karen Khachanov

16- Andrey Rublev

17- Alejandro Davidovich Fokina

18- Luciano Darderi

19- Francisco Cerúndolo

20- Frances Tiafoe

21- Tommy Paul

22- Learner Tien

22- Jiri Lehecka

23- Valentin Vacherot

24- Cameron Norrie

25- Jack Draper

26- Jakub Mensik

27- Arthur Rinderknech

28- Arthur Fils

30 Brandon Nakashima

31- Tomás Martín Etcheverry

32- Corentin Moutet

33- Brandom Nakashima

34- Ugo Humbert

35- Alex Michelsen

36- Gabriel Diallo

38- Denis Shapovalov

39- Alejandro Tabilo

40- Joao Fonseca

41- Jenson Brooksby

42- Sebastián Korda

43- Adrian Mannarino

44- Terence Atmane

45- Alexei Popyrin

46- Zizou Bergs

47- Fabian Marozsan

48- Nuno Borges

49- Stefanos Tsitsipas

50- Sebastián Báez

51- Marton Fucsovics

Palmarés del Masters de Montecarlo

El indiscutible rey del Masters de Montecarlo es Rafa Nadal, ganador en once ocasiones sobre la tierra batida del Monte Carlo Country Club (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018)

Con tres títulos aparece Ilie Năstase, Björn Borg, Thomas Muster y Stéfanos Tsitsipas. Y con dos entorchados en Montecarlo figuran Mats Wilander, Novak Djokovic, Guillermo Vilas, Ivan Lendl, Sergi Bruguera, Gustavo Kuerten y Juan Carlos Ferrero. Carlos Alcaraz conquistó el torneo el año pasado, mientras que Jannik Sinner no estuvo presente al estar sancionado.

Verstappen y Juncadella, dupla de lujo para las 24 Horas de Nürburgring

Una imagen del Mercedes-AMG Verstappen Racing

Deportes

Carlos Alcaraz ejecuta un revés ante Daniel Altmaier en la pista central de Montecarlo

Rolex Montecarlo Masters: Fechas, cuadro principal y dónde verlo en directo

Alcaraz y Sinner en el Masters de Miami

¿Qué tiene que pasar para que Alcaraz pierda el número 1 en el Masters de Montecarlo?

Una imagen del Mercedes-AMG Verstappen Racing

Verstappen y Juncadella, dupla de lujo para las 24 Horas de Nürburgring

Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Amnistía Internacional alerta: el Mundial 2026 puede ser un "escenario de represión" para los hinchas en EE.UU.

Asesinan a tiros en la puerta del gimnasio al influencer de 46 años Beto Cunha
BRASIL

Asesinan a tiros en la puerta del gimnasio al influencer de 46 años Beto Cunha

Juan Lebrón disputando un partido en 2023
Miami

Terremoto en el pádel: el representante de Augsburger llama "sinvergüenza" a Juan Lebrón

¿Seguirán siendo compañeros? Tensión total entre Lebrón y Augsburger en Miami Premier Padel P1: discusión en pista... y ataque frontal de su entorno.

Germán Prados, jugador de pádel
Pádel

Muere Germán Prados, jugador de pádel, en pleno torneo en Huesca: "Nos quedamos en silencio..."

El deportista falleció en plena jornada de la Liga Aragonesa.

Enzo Fernández celebra su gol a Mauritania con Argentina

El guiño de Enzo Fernández a Madrid: "Me gusta mucho, parecido a Buenos Aires"

Carlos Alcaraz regresa a la tierra en Murcia y arranca la cuenta atrás hacia Montecarlo

Carlos Alcaraz regresa a la tierra en Murcia y arranca la cuenta atrás hacia Montecarlo

Un agente golpea con una pistola táser a un estudiante en Carolina del Sur

Indignación en EEUU: Un agente golpea con una pistola táser a un estudiante en un partido escolar

Publicidad