Tenis
Rolex Montecarlo Masters: Fechas, cuadro principal y dónde verlo en directo
Consulta todos los detalles del tercer Masters 1.000 de la temporada, el Rolex Montecarlo Masters.
Publicidad
Llegó el tiempo de la tierra batida, el tenis sobre polvo de ladrillo protagonizará en circuito durante los dos próximos meses, con Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio) como gran colofón. Tras la disputa de los torneos de Indian Wells y Miami, en lo que Jannik Sinner se ha coronado logrando el 'Sunshine Double', es tiempo de mancharse las zapatillas con el rojo de la tierra batida, la superficie predilecta de Carlos Alcaraz.
La primera parada será en el Monte Carlo Country Club, donde se va a disputar el Rolex Montecarlo Masters entre el 4 y el 12 de abril. Carlos Alcaraz está obligado a defender su corona, después de conquistar el torneo el año pasado ante Lorenzo Musetti (3-6, 6-1 y 6-0). El murciano llega al Principado muy presionado por un Jannik Sinner que ha ganado los títulos en Indian Wells y Miami, lo que le permite soñar con recuperar el número 1 del mundo. El de San Cándido recuperaría el mando de la ATP si logra conquistar la tierra batida de Montecarlo, en la que no estará Novak Djokovic.
El tenista serbio cuenta con dos títulos en Montecarlo (2013 y 2015) y será la principal ausencia en el cuadro principal del Rolex Montecarlo Masters junto a Lorenzo Musetti. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner serán los dos cabezas de serie en un cuadro en el que también estarán Alexander Zverev, Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Alexander Bublik, Casper Ruud, Flavio Cobolli, Jiri Lehecka, Karen Khachanov, Andrei Rublev, Alejandro Davidovich, Frances Tiafoe, Luciano Darderi, Francisco Cerúndolo, Tommy Paul. Learner Tien, Valentin Vacherot, Jack Draper, Jakub Mnesik, Arthur Rinderknech o Arthur Fils.
Fechas del Rolex Montecarlo Masters
El Rolex Montecarlo Masters 2026 se jugará del 4 al 12 de abril en las instalaciones del Monte Carlo Country Club. El torneo arrancará el sábado 4 de abril, con partidos de la fase previa y un día después, el domingo 5 de abril, comenzará la primera ronda, que también se jugará el lunes 6 y martes 7 de abril.
Los partidos de segunda ronda se jugarán el martes 7 y miércoles 8 de abril. Los octavos de final está programados para el miércoles 8 y jueves 9 de abril.
Los cuartos de final se jugarán el viernes 10 de abril, las semifinales el sábado 11 de abril y la gran final el domingo 12 de abril
- Primera ronda: Domingo 5, lunes 6 y martes 7 de abril
- Segunda ronda: Martes 7 y miércoles 8 de abril.
- Octavos de final: Miércoles 8 y jueves 9 de abril.
- Cuartos de final: Viernes 10 de abril.
- Semifinales: Sábado 11 de abril.
- Final: Domingo 12 de abril
El sorteo del cuadro principal del Rolex Montecarlo Masters 2026 se celebrará el viernes 3 de abril a las 17:00 horas (horario peninsular).
Cabezas de serie del Rolex Montecarlo Masters 2026
1- Carlos Alcaraz
2- Jannik Sinner
4- Alexander Zverev
6- Alex de Miñaur
8- Felix Auger-Aliassime
10- Daniil Medvedev
11- Alexander Bublik
12- Casper Ruud
13- Jakub Mensik
14- Flavio Cobolli
15- Karen Khachanov
16- Andrey Rublev
17- Alejandro Davidovich Fokina
18- Luciano Darderi
19- Francisco Cerúndolo
20- Frances Tiafoe
21- Tommy Paul
22- Learner Tien
22- Jiri Lehecka
23- Valentin Vacherot
24- Cameron Norrie
25- Jack Draper
26- Jakub Mensik
27- Arthur Rinderknech
28- Arthur Fils
30 Brandon Nakashima
31- Tomás Martín Etcheverry
32- Corentin Moutet
33- Brandom Nakashima
34- Ugo Humbert
35- Alex Michelsen
36- Gabriel Diallo
38- Denis Shapovalov
39- Alejandro Tabilo
40- Joao Fonseca
41- Jenson Brooksby
42- Sebastián Korda
43- Adrian Mannarino
44- Terence Atmane
45- Alexei Popyrin
46- Zizou Bergs
47- Fabian Marozsan
48- Nuno Borges
49- Stefanos Tsitsipas
50- Sebastián Báez
51- Marton Fucsovics
Palmarés del Masters de Montecarlo
El indiscutible rey del Masters de Montecarlo es Rafa Nadal, ganador en once ocasiones sobre la tierra batida del Monte Carlo Country Club (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018)
Con tres títulos aparece Ilie Năstase, Björn Borg, Thomas Muster y Stéfanos Tsitsipas. Y con dos entorchados en Montecarlo figuran Mats Wilander, Novak Djokovic, Guillermo Vilas, Ivan Lendl, Sergi Bruguera, Gustavo Kuerten y Juan Carlos Ferrero. Carlos Alcaraz conquistó el torneo el año pasado, mientras que Jannik Sinner no estuvo presente al estar sancionado.
Toda la actualidad del Masters de Montecarlo y la última hora de Carlos Alcaraz y resto de tenistas españoles se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con los resúmenes y resultados de cada día de competición.
Publicidad