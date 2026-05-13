La Fiscalía pide siete años de cárcel para Nicolas Sarkozy por presunta financiación ilegal con fondos de Gadafi

Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 y este miércoles la Fiscalía francesa ha solicitado una pena de siete años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en su contra. La petición se enmarca en el juicio de apelación por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral con fondos procedentes del régimen libio de Muamar al Gadafi.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público ha pedido una multa de 300.000 euros, aumentando en dos años la condena impuesta previamente en primera instancia. La solicitud se ha hecho pública en la audiencia en la que se juzga al exmandatario por supuestos delitos de conspiración, corrupción y financiación irregular de campaña cuando lideraba la Unión para un Movimiento Popular (UMP), actualmente conocida como 'Los Republicanos'.

Según la Fiscalía, Sarkozy habría alcanzado un "acuerdo" con Gadafi para recibir financiación encubierta a cambio de intervenir en la situación judicial de Abdalá Senussi, cuñado y mano derecha del líder libio. Senussi había sido condenado en rebeldía a cadena perpetua por su implicación en el atentado contra un avión de la aerolínea francesa UTA en 1989 en el que murieron 170 personas.

Las autoridades sostienen que estas operaciones implicaron la transferencia de unos seis millones de euros a través de un intermediario, lo que "contaminó la financiación de las elecciones presidenciales de la Quinta República", según la acusación. Será el próximo 30 de noviembre cuando se conozca la decisión final del tribunal.

"No hubo dinero involucrado"

Por su parte, la defensa mantiene la inocencia del expresidente. A la salida de la audiencia, su abogado Christophe Ingrain, aseguró que "Nicolas Sarkozy es inocente, su elección no fue fraudulenta" y añadió que "no hubo dinero involucrado en su campaña" ni "dinero libio en su patrimonio". También afirmó que "no hubo enriquecimiento ilícito".

Además, fue tajante al asegurar que demostrará su "completa inocencia en 15 días, durante nuestros alegatos finales".

Sarkozy, que entró en prisión el pasado 21 de octubre y se encuentra en libertad condicional bajo control judicial, ha denunciado ser víctima de un "escándalo judicial" que, según él, ha "humillado" a Francia. El exdirigente ha rechazado en todo momento las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.

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