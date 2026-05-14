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El Gobierno de Netanyahu planea disolver el Parlamento israelí y convocar elecciones anticipadas

La crisis política actual en Israel ha llevado a la coalición de su Gobierno a presentar un proyecto ley para disolver el Parlamento y convocar elecciones en cinco meses.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.Europa Press

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Anna Martín
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El Gobierno de Benjamín Netanyahu presentó a última hora de este miércoles un proyecto de ley para disolver la Knéset (Parlamento israelí) y convocar elecciones anticipadas, en plena crisis con los partidos ultraortodoxos ante el bloqueo de la legislación que exime a miembros de la comunidad haredi del servicio militar.

Esta iniciativa fue registrada por Ofir Katz, miembro del partido de Netanyahu y presidente parlamentario de la coalición, junto a diputados de las formaciones que integran el Gobierno. El objetivo es disolver la vigésimo quinta Knéset antes del final de su mandato, aunque sin fijar una fecha concreta para los comicios. Si bien se espera que la votación del proyecto tenga lugar la próxima semana, según recogen 'The Times of Israel' y el portal de noticias Ynet.

El texto presentado para oficializar estos planes del Gobierno israelí establece que, de aprobarse, las elecciones deberán celebrarse en una fecha determinada posteriormente por la Comisión de la Knéset y no antes de 90 días desde la aprobación definitiva de la ley. Algo que se produce a posteriori de que los partidos de la oposición presentaran este martes sus propios proyectos para disolver el Parlamento y adelantar las elecciones previstas inicialmente para el próximo 27 de octubre.

Crisis política en Israel

El contexto de crisis política en el país israelí se desencadenó tras el anuncio de la facción ultraortodoxa 'Déguel Hatorá' (Estandarte de la Torá), integrada en el partido Judaísmo Unido de la Torá y socio de la coalición de Netanyahu, de que apoyaría cualquier iniciativa para disolver el Parlamento de Israel ante la falta de avances en una ley que garantice la exención militar de los estudiantes de yeshivás.

Días previos a este comunicado, Netanyahu había afirmado que no tenía intenciónde aprobar una ley que mantuviera fuera del Ejército a los alumnos de estas escuelas religiosas judías, hasta ahora exentos del servicio militar obligatorio.

De este modo, el proyecto presentado por la coalición busca controlar tanto el proceso legislativo como el calendario electoral, frente a los intentos de la oposición de acelerar una llamada a las urnas sobre la disolución parlamentaria.

Apoyo de ultraortodoxos

La propuesta fue respaldada también por diputados de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, además de legisladores de Sionismo Religioso, 'Otzma Yehudit' (Poder Judío) y Nueva Esperanza, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible coordinación entre Netanyahu y sus socios ultraortodoxos pese a la actual disputa.

La normativa parlamentaria israelí establece que, una vez presentada y para poder entrar en vigor, la ley deberá superar una lectura preliminar y otras tres votaciones legislativas.

De aprobarse la disolución del Parlamento, las elecciones deberán celebrarse en un plazo máximo de cinco meses.

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