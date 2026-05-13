Florentino Pérez: "No conozco a ese señor (Enrique Riquelme). ¿Que retrase las elecciones? Yo no pedí más tiempo"

Josep Pedrerol ha entrevistado a Florentino Pérez en una conversación exclusiva en La Sexta que llega apenas un día después de la insólita rueda de prensa del dirigente blanco. Repasamos aquí sus titulares más destacados.

Reacciones a su rueda de prensa: "Me quedo a gusto casi siempre. Estoy un poco impresionado por la situación y la desproporción de críticas en los medios que no se corresponden con la realidad ni en lo económico ni en lo deportivo. No recibo más que mensajes de felicitación".

El titular del cansancio: "Cuando iba a entrar a la rueda de prensa me mandaron un mensaje de un periodista del ABC diciendo que yo había dicho a personas cercanas que estaba cansado. Si yo estoy cansado es de trabajar, pero lo que quieren transmitir es que estoy agotado, que tengo enfermedades, han llegado a decir que tengo cáncer... es muy difícil convivir con esos medios y con esos bulos. Me duelen los bulos".

Insiste en la campaña organizada: "No hay nadie que haya conseguido más Champions que yo, en mis años he conseguido más que el Barça en toda su historia. Hemos ganado seis copas en diez años. Pero parece ser que para algunos es insuficiente. ¿En qué país estamos viviendo? Es una campaña organizada y orquestada por algunos periodistas".

Quiere ganar más Champions: "Es muy difícil convivir con los dueños del Madrid, que son los socios, en este ambiente de hostilidad. Por eso convoco elecciones. Pensaban que me iba a ir... ¿pero cómo me voy a ir? Tengo ganas de seguir y de ganar muchas Copas de Europa más".

Por qué no da entrevistas: "Es una campaña orquestada, conozco a los periodistas. Me quieren echar porque no hago entrevistas. Quieren influir en el Madrid, unos quieren que fiche a uno, otros a otro. Estoy muy ocupado y por eso no hablo con ellos y no hago entrevistas porque creo que no es bueno hacerlas".

¿Solo valen Liga y Champions? "El año pasado ganamos dos títulos, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. ¿Eso ya no vale? Hay que ganar la Liga y la Copa de Europa. Entonces se tienen que suicidar el PSG, el Bayern, el United, el City... Hay una campaña orquestada de alguien. Yo no soy el dueño, son los socios del Madrid. Ante este conflicto que han creado decidí convocar elecciones. No había urgencia, pero en esta situación de inestabilidad permanente y creciente de algunos periodistas...".

Se refiere a sus potenciales rivales: "Hay rumores de que hay un señor que está hablando y se quiere presentar; yo les doy la oportunidad de que lo hagan, que veamos quiénes son, qué vida han llevado, cuáles son sus empresas... Ante esta realidad mediática pues se acabó. Yo nunca he ganado ni un euro del Madrid, de hecho avalé cuando me presenté".

Responde a Enrique Riquelme, que pide más tiempo: "No conozco a ese señor. ¿Que retrase las elecciones? Cuando las convocaron en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané, no pedí más tiempo. Pero bueno, ¿éste de qué va? La Junta Electoral va a convocar elecciones y hay 10 días para presentar los avales y 15 de campaña".

¿Tiene miedo a los pitos del Bernabéu? "Llevo aquí un cuarto de siglo, me han dicho de todo. Pero tengo que ser fiel a los dueños y yo no quiero este ambiente. Si hay un ambiente malo, que se presenten los candidatos que quieran y a los socios les digo que veo muy mal que piten a los jugadores".

La pelea Tchouaméni - Valverde: "Se ha desmadrado todo por la pelea de dos jugadores. Llevo aquí hace 26 años y se han peleado todos los años varias veces todos los jugadores. Alguien lo ha querido sacar. Sabemos quién ha sido o lo intuimos. Lo sacan para destrozar más el Madrid y decir que esto es un caos, un desorden, la ruina".

El Mundial de Clubes, origen de los males: "Este año no lo hemos hecho como queríamos, pero creo que el origen de todo esto está en el Mundial de Clubes. No hicimos pretemporada y nos ha llevado a 28 lesiones cuando cambiamos de entrenador, no hemos sido capaces de recuperar el físico. ¿Quedar segundo...? ¿Entonces el pobre Atleti qué tiene que hacer? ¿Y el United en la Premier?"

Nadal se desvincula de las elecciones: "Yo no he hablado con Rafa Nadal. Cuando le vi en el Open de Madrid me dijo que no iba con otra candidatura. Hay una publicidad alrededor del Madrid para hacer daño".

Reconoce que fue "otro" Florentino: "Ayer vimos a otro Florentino. Posiblemente. Un Florentino enfadado y harto con la manipulación y desestabilización de algunos medios. No quiero vivir esa situación. Han ido a que yo dimita y no me presente. Se han equivocado porque me voy a presentar con la misma ilusión que en el 2000".

Desmiente de nuevo su enfermedad: "¿Yo tengo cara de enfermo? Dígame la verdad. Tengo una empresa muy grande, no puedo estar con esos bulos de si estoy malo o bueno. Bastante hago con hacer frente a mis dos trabajos".

Sus dos comentarios tildados de machistas: "La 'niña' ha explicado que me conoce hace años. Aquí me conoce todo el mundo. El que daba la palabra no se la daba. ¿Eso es despectivo? Ella no lo considera. Ahora se saca todo de madre. Pero los malos que me atacan no cejan. Y cuando dije que no sabía si la mujer sabía de fútbol quería decir que no es periodista deportiva".

Echó a los ultras y a los reventas: "A mí me felicitan por echar a los Ultra Sur. No deberían de estar en ningún lado y en Europa me felicitan por ello. No pueden estar en un campo de fútbol, en ninguno. Se juntan con organizaciones mafiosas. Además, hemos echado este año a 1.600 socios del Real Madrid que traficaban con abonos. Tenemos que ser un club señor en todos los órdenes".

El Barcelona estudia acciones legales: "Haría muy bien el Barça en demandarme. ¿Me robaron siete ligas? Es una manera de hablar. Es más fácil ganar una Champions que una liga, eso no pasa en ningún club del mundo. Cuando me enteré del caso Negreira hace tres años el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid. El Barça ha reconocido que pagó ese dinero. ¿Para qué? Para luchar contra el Madrid, lo han reconocido. No existen los informes; los entrenadores han dicho que no los han visto. Blanco y en botella".

Confía en la Justicia y habla de corrupción sistémica: "Creo que la Justicia nos dará la razón. Vamos a presentar a la UEFA toda la documentación de estos 20 años que han pagado y en los últimos 10 que dicen que no han pagado pero siguen los mismos árbitros y haciendo lo mismo. Nos han quitado puntos de una manera descarada; este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. Ceferin dice que estamos en nuestro derecho, porque LaLiga es cómplice porque se persona y no dice nada".

Apunta a LaLiga: "LaLiga es enemiga del Madrid, financió a Relevo para meterse con el Madrid y conmigo. Perdieron 25 millones y produjo una crisis institucional en el grupo propietario. Pero yo me enteré el último del caso Negreira. El mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol en el mundo. Es una corrupción sistémica, como dijo el club instructor".

Sobre la Superliga: "Quiero lo mejor para el fútbol. Estamos trabajando con la UEFA y con muy buena relación. No quiero que el Madrid tenga más dinero y todos queremos lo mismo. Están en muy buena disposición y también ha cambiado de opinión. Pero no estoy aquí, que no cobro un duro, para no decir a todo amén".

Cree que los conciertos volverán al estadio: "Estamos trabajando para insonorizar el Bernabéu. Solo ganamos un 1% con los conciertos. Creo que van a volver los conciertos, prontísimo después de esta resolución. Me duele este tema, como los parkings de residentes. Esos vecinos van contra el Madrid, tengo que pensar que son del Atlético".

No se considera el portavoz del club: "No entiendo esta animadversión de los medios contra el Real Madrid. Dicen que estoy desaparecido, pero estoy todo el día trabajando. No doy entrevistas porque estoy muy ocupado. Yo no soy la imagen del club".

¿Será Mourinho el próximo entrenador blanco? "Esto no toca, tenemos un director general. Claro que doy mi opinión. No es verdad que el entrenador lo fiche el presidente. A lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo. ¿Me gusta Mourinho? Nos elevó la competitividad y a partir de ahí ganamos seis Copas de Europa en una década. ¿El resto de clubes se pegan un tiro?".

Por qué apuntó a los medios en su rueda de prensa: "Hay que señalar a los que son reiteradamente enemigos del Madrid. Un conjunto de periodistas ha creado una situación horrible contra el club, de caos total, de que esto es la ruina. Somos líderes en todo desde el punto de vista deportivo, económico y social. ¿Qué tendrían que hacer los otros? ¿Suicidarse?".

¿Fue un error el fichaje de Xabi Alons? "No me equivoqué fichando a Xabi Alonso. Se dieron unas circunstancias de que no hicimos pretemporada, cuando juegas miércoles-domingo te caes físicamente. Tuvimos muchos lesionados. Pensábamos que con el cambio podríamos resolverlo, pero duró un ratito y luego se volvieron a caer".

¿Mandan demasiado los futbolistas en el vestuario? "Mandan los entrenadores, ¿cómo van a mandar mucho los jugadores? Si yo no he hablado con ningún jugador nunca, ni en la anterior época. La otra vez me fui por trabajo. Nunca he hablado con ellos de temas deportivos. ¿Me voy a meter en el tema de un entrenador?".

¿Ha entendido Mbappé lo que significa el Madrid? "No he hablado con Mbappé desde que está aquí. Es el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento, le han dado la Bota de Oro, es el que más goles mete. Hay algo que efectivamente tenemos que mejorar, pero no me voy a meter en eso".

Señala al colegiado de la semi ante el Bayern Múnich: "No hemos ganado la Champions porque también tengo que decirle que el árbitro nos perturbó de una semifinal preciosa. No lo hizo a mala fe porque no se enteró de que había sacado cuatro minutos antes esa tarjeta. Se equivocó, pero eso no tiene que ver con los Negreira Boys".

Anuncia fichajes este verano: "Claro que habrá fichajes, siempre ha habido. Siempre hemos fichado a los mejores. He fichado a Figo, Zidane, Ronaldo el Gordo, Beckham... en la segunda etapa Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema... Cuando hay uno bueno me voy a por él. He fichado a todos".

Relaciones con el Barça rotas: "Me gusta Lamine Yamal, ¿cómo no me va a gustar? No voy a ficharle, con la que tenemos con el Barça ahora... La relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas. Quiero que la Justicia actúe en este caso, nosotros nos enteramos los últimos".

¿Renovará Vinícius finalmente? "Si yo no lo renuevo. Queda toda la temporada. Vinícius me parece uno de los grandes jugadores que tenemos. Las dos últimas Copas de Europa las ganó él. No hay prisa, vamos a terminar esta temporada y queda toda otra temporada. Tiene que hablar la dirección deportiva, usted se cree que yo mando en todo".

"Me tendrán que echar a tiros"

Florentino Pérez compareció este martes en una rueda de prensa histórica tras la reunión de la Junta Directiva del Real Madrid. El mandatario de 79 años convocó unas elecciones a las que se presentará para frenar una "corriente antimadridista" y una campaña que, a su juicio, se ha orquestado contra el club y contra su figura. El presidente blanco, además, cargó contra el 'caso Negreira' y restó importancia a los conflictos internos en el vestuario.

El presidente blanco compareció ante los medios con contundencia, afirmando que no piensa dimitir: "Me tendrán que echar a tiros", llegó a decir una rueda de prensa que no dejó indiferente a nadie. Florentino también respondió a las informaciones sobre su estado de salud: negó sufrir una enfermedad grave y afirmó sentirse con fuerzas para seguir liderando tanto el club como su empresa, insistiendo en que está "perfectamente".

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