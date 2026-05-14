Xi Jinping recuerda a Trump que han de ser "socios y no rivales" y el estadounidense le contesta que cuando ha habido "dificultades, las hemos resuelto"

"Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto". Así de amistoso ha sido el primer encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín. El presidente chino abrió esta primera reunión invitando a Estados Unidos a "ser socios y no rivales" y avisó de que "las guerras comerciales no tienen ganadores".

El recibimiento fue impresionante, con honores militares y en todo momento se percibió una buena sintonía entre ambos mandatarios. "Debemos ser socios, no rivales; alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era", apuntó Xi. Asegura el líder asiático que los intereses comunes de ambas potencias "superan sus diferencias".

Trump ha querido agradecer todos los detalles de bienvenida y tras pasar revista a las tropas junto con Xi en las escalinatas del monumental Gran Palacio del Pueblo frente a la explanada de la plaza de Tiananmen, aseguró que fue un "honor como pocas veces se han visto" y apuntó a la recepción de un grupo de niños que saltaron y ondearon banderas de ambos países ante los dos líderes: "Los niños fueron espectaculares".

También le recordó el magnate a Xi que ambos países van a "tener un fantástico futuro juntos" y reconoció: "cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto" de manera "muy rápida".

En este viaje oficial, el primero de un mandatario estadounidense en nueve años, Donald Trump está acompañado del el secretario de Estado, Marco Rubio y de los principales líderes empresariales de su país, entre ellos Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla) o Jensen Huang (Nvidia).

A las 10:01 hora local llegaba el presidente estadounidense al Gran Palacio del Pueblo. Ambos líderes se dieron la mano en un gesto que se prolongó unos segundos, sin muestras bruscas por parte del estadounidense. Tras varias salvas de cañones y saludos militares, Trump y Xi intercambiaron unas breves palabras a los pies del Gran Palacio de Pueblo, mientras el líder chino parecía explicarle algunos lugares clave de la imponente plaza de Tiananmen.

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