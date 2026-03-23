Patrick Mouratoglou, sobre la última derrota de Alcaraz en Miami: "Creo que está aburrido porque..."

La derrota de Carlos Alcaraz en tercera ronda del Masters de Miami ante Korda sí que supone un revés para el murciano, que enlaza dos derrotas en los últimos tres partidos y vuelve a caer demasiado pronto en el segundo Masters del año (en 2025 perdió en segunda ronda).

Carlitos ya reconoció sufrir mucho durante el partido "quiero irme a casa, no puedo más", dijo después de hacer ver a su equipo que no se encontraba cómodo ni con el estado de las bolas. No obstante, y a diferencia del año pasado, las alarmas están muy lejos de sonar, pero el conocido y viral entrenador Patrick Mouratoglou no ha dudado en dar su punto de vista sobre el murciano y lo que podría estar pasando por su cabeza.

"Creo que Alcaraz está aburrido, me da la sensación de que no está muy interesado en Masters 1.000"

"Creo que Alcaraz está aburrido... El chico ya tiene 7 Grand Slams y ya ha ganado bastantes Masters 1.000, pero me da la sensación de que ya no está muy interesado ni motivado. Realmente pienso eso, y creo que puede ser un peligro para él en los próximos años", ha dicho el preparador francés en un vídeo en sus redes sociales.

"Se aburre porque hay mucha diferencia... y puede ser un peligro para él"

"Luego mucha gente dirá que 'este año en Roland Garros, Wimbledon y US Open no está jugando bien en las primeras rondas... Y claro, no juega bien porque está aburrido, tiene muchísimo margen respecto al resto. Cuando el partido es demasiado fácil pierde la concentración porque en el fondo sabe que es mejor y puede darle la vuelta en cualquier momento. Creo que él acepta, no de forma consciente, que puede recibir breaks y perder la concentración... por lo que creo que es un peligro para él", concluye el exentrenador de Serena Williams y Naomi Osaka entre otros.

Alcaraz, que comenzó 2026 ganando el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, dejó su marca de victorias en 16-0, pero la derrota ante Medvedev en semifinales de Indian Wells y ante Korda en tercera ronda de Miami han empezado a sembrar algunas dudas. Aun así, el murciano igualó su resultado de Indian Wells 2025 y ha mejorado su participación del año pasado en Miami, donde cayó en su debut ante Goffin.

Vuelve a referirse al nivel de sus rivales

El número 1 del mundo reflexionó tras perder ante Korda y refrendó lo dicho en Indian Wells: "El partido de hoy verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells. Yo a este torneo ya venía preparado para ello (la motivación de sus rivales). Sé que es una cosa que tengo que aceptar de aquí en adelante... Sé que a partir de ahora van a jugar así y simplemente tengo que estar listo. Como dije, aunque él estaba jugando, diría que por encima de su nivel normal, yo estaba ahí...", sentenció el español.

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