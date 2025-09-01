Mats Wilander cambia su opinión y ya coloca a Alcaraz como el favorito para ganar el US Open

Carlos Alcaraz avanza con paso firme en el US Open, ya son cuatro victorias sin ceder un solo set: Opelka, Bellucci, Darderi y Rinderknech. El murciano, en su versión más seria y madura, parece dominar ya todas las facetas de los partidos, haciendo olvidar sus famosas desconexiones que le han costado más de un disgusto en las dos últimas temporadas. Y es que esta temporada el tenista de El Palmar solo ha perdido seis partidos y acumula 58 triunfos y seis títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati). Además, ha llegado a la final en los últimos siete torneos en los que ha participado, cayendo solo en Wimbledon ante Sinner.

Esa ansiada regularidad, unida a su mágico tenis, le han llevado a liderar la RACE en 2025 y a estar muy cerca de desbancar a Jannik Sinner del número 1 de l ATP. Es solo cuestión de tiempo que el murciano vuelva a la cima del tenis, si no es en Nueva York será en la gira asiática o incluso en las Nitto ATP Finals. A nadie se le escapa el cambio de Alcaraz a nivel mental, ya no falla en las primeras rondas de los torneos, como por ejemplo le ocurrió el año pasado en el US Open, cuando cayó en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp. Mats Wilander, ganador de siete grand slam y ahora comentarista, ya avisó antes del comienzo del US Open del principal peligro para el murciano.

"Si tuviera que elegir a un favorito, elegiría a Jannik Sinner, porque creo que tiene menos posibilidades de caer eliminado en las primeras rondas del torneo que Carlos Alcaraz", aseguraba Wilander en declaraciones a TNT Sports.

"Sé que Alcaraz ha llegado a todas las finales en todos los torneos que ha jugado en los últimos meses, por lo tanto, no suele perder contra jugadores de menor rango, pero hay una pequeña posibilidad de que lo haga. Con Jannik Sinner, creo que eso no ocurre", indicaba el extentista sueco.

"Está jugando muy bien y tremendamente concentrado"

Pero los cuatro primeros partidos del campeón de cinco grand slam han hecho que Mats Wilander cambie de opinión sobre Carlos Alcaraz.

"Está jugando muy bien y tremendamente concentrado, sus movimientos son tan buenos que parece prácticamente imposible que una bola pueda superarle", analizaba el sueco en la previa del partido entre Alcaraz y Rinderknech.

"En las primeras fases del torneo, por una vez, parece que es el hombre a batir. Está jugando perfecto, y está sirviendo bien", analizaba Wilander.

El murciano le daba la razón al extenista sueco tras ganar a Arthur Rinderknech (7-6(3), 6-3 y 6-4) en los octavos de final del US Open.

"Siempre hemos tenido claro que el saque es una gran arma y muy importante hoy en día. Le hemos puesto mucho énfasis en mejorarlo, en coger un buen ritmo y lograr un buen lanzamiento", se sinceraba el murciano.

"Estoy muy contento con cómo ha ido; es una arma que me ha ayudado mucho a mantener la consistencia y obtener los resultados que estoy teniendo. Saber que el saque está ahí, que vas a empezar gran parte de los puntos dominando, que es lo que me gusta. Y, sobre todo, de cara al resto, te da seguridad para jugar más suelto, sabiendo que el saque está funcionando bien", explicaba Alcaraz este domingo en Nueva York.

A Alcaraz le espera en cuartos de final el checo Jiri Lehecka, número 21 del mundo, con el que suma dos victoria (Quenn's 2023 y 2025) y una derrota (Doha 2025).

"Tuve problemas cada vez que jugué contra él, no hay duda; eso demuestra lo difícil que es enfrentarse a él. Será un partido interesante. Tengo que repasar qué hice bien y qué hice mal en esos partidos para llegar preparado y jugar de la mejor manera posible en los cuartos de final", avisó Alcaraz.

