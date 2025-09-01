Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

US Open

Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: Día, horario y dónde ver el partido de cuartos del US Open

Carlos Alcaraz se enfrentará al número 21, con el que ya ha jugado dos veces esta temporada con un balance de una victoria y una derrota. Todos los detalles del partido de cuartos del US Open entre Alcaraz y Lehecka.

Carlos Alcaraz en el US Open 2025

Alcaraz sigue inmaculado en Nueva York y se cita con Lehecka en los cuartos del US Open | Getty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz pasó a los cuartos de final del US Open 2025 tras batir a un Arthur Rinderknech que trató de mostrarse batallador con su saque (7-6, 6-3 y 6-4). Lo logró, pero el buen hacer del murciano al resto hizo que se impusiera por la vía rápida, en apenas dos horas de duelo, y metiendo cada vez más miedo a sus potenciales oponentes. Dando show y haciendo puntos mágicos, Alcaraz va con todo a por un título con el que ya se hizo en 2023. Manteniendo la concentración en todo momento, apenas muestra fisuras en su juego y todo parece abocado a una final con el italiano Jannik Sinner.

"Lo paso mal cada vez que juego contra él, no hay duda. Es difícil jugarle y será un partido interesante"

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz va por ahora como un avión en Flushing Meadows. Ya está en los cuartos de final tras aplastar a un jugador potentísimo como Reilly Opelka en primera ronda, a Mattia Bellucci en segunda cediendo apenas cuatro juegos, a Luciano Darderi en tercera perdiendo solo seis, y tampoco sin perder un set ante Arthur Rinderknech, cuyo servicio es peligroso. Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, número 21 del ranking ATP, contra el que ya ha perdido este año en el ATP Doha. Sin embargo, en 2023 y en este 2025 el español supo imponerse en la hierba de Queen's; esta temporada, además, lo hizo en la gran final.

"Jiri es verdaderamente duro. Tiene un estilo parecido al de Rinderknech, pero con más consistencia y con muy buenos golpes, con un gran saque también. Lo paso mal cada vez que juego contra él, no hay duda. Es difícil jugarle y será un partido interesante. Ya hemos jugado dos veces este año y estamos 1-1 en 2025. Debo ver qué hice bien en esos partidos y qué mal para cuajar unos cuartos de final perfectos", valoró el murciano en rueda de prensa.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka del US Open

El duelo de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka se disputará este martes 2 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium en un horario todavía por determinar.

La crónica del Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka del Abierto de Estados Unidos se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo y todas las reacciones de los protagonistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alcaraz sigue inmaculado en Nueva York y se cita con Lehecka en los cuartos del US Open

Carlos Alcaraz celebra un punto en los octavos de final del US Open 2025

Publicidad

Deportes

Momento del escupitajo de Luis Suárez

Luis Suárez, captado escupiendo a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders

Isi Palazon en el partido ante el Barcelona en Vallecas

Isi Palazon revela la confesión de Busquets Ferrer: "Me ha dicho que asume su error"

Carlos Alcaraz en el US Open 2025

Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: Día, horario y dónde ver el partido de cuartos del US Open

Los jugadores del Rayo celebran el gol del empate
LaLiga

Joan García salva un punto para el Barça en Vallecas tras un ridículo inaudito del VAR (1-1)

Carlos Alcaraz celebra un punto en los octavos de final del US Open 2025
US Open 2025

Alcaraz sigue inmaculado en Nueva York y se cita con Lehecka en los cuartos del US Open

Imagen del videoclip de 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos sobre el Real Madrid
Real Madrid

Sergio Ramos revoluciona al madridismo con su canción 'Cibeles': "Te olvidaste de mí, me dejaste de lado..."

Su primera canción en solitario ha visto la luz este domingo a las 19:00 en un tema que traerá mucha polémica y en el que hay varios dardos al club: "Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más...".

Fernando Alonso durante el GP de Holanda
Fórmula 1

El tremendo enfado de Fernando Alonso con Aston Martin en Zandvoort: "Haced algo, siempre me metéis en jo**** tráfico"

El asturiano, pese a terminar octavo, criticó la pasividad y la estrategia de su equipo en una carrera donde los Safety le perjudicaron y en la que Stroll finalizó por delante.

Piastri celebra su victoria en Zandvoort

Drama de Norris en Zandvoort: el McLaren le deja tirado a falta de 7 vueltas en otra victoria de Piastri

El hombre quitando la gorra a un niño tras un partido del US Open

Piotr Szczerek, el CEO de una empresa que le quitó la gorra a un niño en el US Open: "Saco de basura..."

Cervara y Medvedev en 2023

El entrenador de Medvédev se 'harta' y le deja tras ocho años: "Después de este torneo del US Open..."

Publicidad