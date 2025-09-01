Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka: Día, horario y dónde ver el partido de cuartos del US Open

Carlos Alcaraz pasó a los cuartos de final del US Open 2025 tras batir a un Arthur Rinderknech que trató de mostrarse batallador con su saque (7-6, 6-3 y 6-4). Lo logró, pero el buen hacer del murciano al resto hizo que se impusiera por la vía rápida, en apenas dos horas de duelo, y metiendo cada vez más miedo a sus potenciales oponentes. Dando show y haciendo puntos mágicos, Alcaraz va con todo a por un título con el que ya se hizo en 2023. Manteniendo la concentración en todo momento, apenas muestra fisuras en su juego y todo parece abocado a una final con el italiano Jannik Sinner.

"Lo paso mal cada vez que juego contra él, no hay duda. Es difícil jugarle y será un partido interesante"

Carlos Alcaraz va por ahora como un avión en Flushing Meadows. Ya está en los cuartos de final tras aplastar a un jugador potentísimo como Reilly Opelka en primera ronda, a Mattia Bellucci en segunda cediendo apenas cuatro juegos, a Luciano Darderi en tercera perdiendo solo seis, y tampoco sin perder un set ante Arthur Rinderknech, cuyo servicio es peligroso. Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, número 21 del ranking ATP, contra el que ya ha perdido este año en el ATP Doha. Sin embargo, en 2023 y en este 2025 el español supo imponerse en la hierba de Queen's; esta temporada, además, lo hizo en la gran final.

"Jiri es verdaderamente duro. Tiene un estilo parecido al de Rinderknech, pero con más consistencia y con muy buenos golpes, con un gran saque también. Lo paso mal cada vez que juego contra él, no hay duda. Es difícil jugarle y será un partido interesante. Ya hemos jugado dos veces este año y estamos 1-1 en 2025. Debo ver qué hice bien en esos partidos y qué mal para cuajar unos cuartos de final perfectos", valoró el murciano en rueda de prensa.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka del US Open

El duelo de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka se disputará este martes 2 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium en un horario todavía por determinar.

La crónica del Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka del Abierto de Estados Unidos se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del torneo y todas las reacciones de los protagonistas.

