Jannik Sinner y sus problemas físicos ante Cerúndolo: "Está claro que no estoy al 100%"

Jannik Sinner superó este jueves a Francisco Cerúndolo (7-5 y 6-1) en los octavos de final del Masters de París y está a tres triunfos de recuperar el número 1 de la ATP, en manos de Carlos Alcaraz desde la final del US Open. El de San Cándido encadenó su victoria número 23 consecutiva bajo techo pese a los problemas físicos que padeció ante el jugador argentino, unos problemas que le llevaron a reconocer que su principal prioridad era recuperarse para enfrentarse este viernes a un Shelton que viene jugando a un gran nivel.

El tenista italiano, ganador de cuatro grand slam y actual ganador del Open de Australia y Wimbledon, podría recuperar el mando del tenis mundial si logra levantar el título en el Rolex Paris Masters, aunque hoy le espera un partido complicado ante Ben Shelton, actual número 6 de la ATP.

"Estuve dos veces arriba con el break en el primer set, pero no pude aprovecharlo. Me puse en una situación incómoda. Estoy contento con cómo manejé el partido. Me sentí mucho mejor", analizó Jannik Sinner tras su victoria ante Cerúndolo.

El jugador italiano, que en Turín deberá defender 1.500 puntos como actual campeón de las Nitto ATP Finals, admitió que no está al 100% físicamente.

"Espero que esto me dé la confianza para empezar bien mañana. Cada partido es diferente. Veremos qué pasa. Espero recuperarme físicamente, esa es mi prioridad. Ya veremos. De todas formas, hoy fue un gran partido y una gran actuación por mi parte. Mañana me espera un rival muy difícil. Tengo que jugar al cien por cien. Ojalá pueda hacerlo. Todos esperamos un gran partido", señaló Sinner.

"Estoy intentando gestionarlo de la mejor manera, pero está claro que no estoy al 100%", afirma el italiano, que de una forma u otra siempre busca el lado positivo: "Pero ya veremos. Siento que hoy fue un partido menos físico, lo cual es bueno para mí. Me alegra haberlo ganado en dos sets, en menos de una hora y media. Voy a dormir muy bien esta noche", admitió el de San Cándido.

Cuartos de final del Rolex Paris Masters 2025

Valentin Vacherot vs Felix Auger-Aliassime (14:00 horas)

Alexander Bublik vs Alex de Miñaur (A continuación)

Ben Shelton vs Jannik Sinner (no antes de las 19:00 horas)