Un Halloween de miedo por los precios en Estados Unidos

Este Halloween llega con más sustos de los esperados en Estados Unidos: los precios del chocolate y los disfraces se han disparado y convierten a esta fiesta en una de las más caras de los últimos años.

Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones chinas han reducido los inventarios y encarecido los precios de los disfraces en todo el país. Mark Greenbaum, propietario de la tienda House of Humor en California, asegura que los clientes pagan entre un 10 % y un 20 % más por los productos importados desde la entrada en vigor de los nuevos aranceles.

¿De que nos disfrazamos?

Entre los disfraces más demandados este año destacan los inspirados en la película K-Pop Demon Hunters, aunque los minoristas advierten de que el abastecimiento es limitado. Las búsquedas en internet de disfraces de Rumi, Zoey y Mir, las guerreras k-pop que luchan contra demonios, se disparan. En redes sociales, la gente está compartiendo consejos y trucos sobre cómo hacer su propio traje.

Mientras tanto, en Europa, Francia marca tendencia con disfraces inspirados en el robo del Louvre, una moda que combina arte y misterio y que además resulta muy barato. Sólo se necesita ropa negra, un chaleco fluorescente, un pasamontañas y unas cuantas joyas falsas, entre ellas una corona.

Las redes se incendian con la decoración de los Trump

En la Casa Blanca, el presidente y Melania Trump ya han abierto las puertas a los niños para repartir caramelos y chucherías. La primera dama ha decidido decorar la residencia con decenas de calabazas precisamente cuando el Gobierno acaba de suprimir importantes ayudas en fondos sociales para alimentación a los desfavorecidos.

Además el exceso en la decoración de Halloween, es -según medios locales- más propio de un plató de cine que de una residencia presidencial.

Según un informe del Instituto Agroalimentario de Wells Fargo, los consumidores de chocolate en Estados Unidos tienen que hacer frente a los precios notablemente más altos debido a la fuerte subida del cacao. Desde principios de 2024, el coste se ha duplicado , sobre todo por las severas interrupciones en el suministro provenientes de África Occidental, región que aporta cerca del 70 % de la producción mundial.

¿Por qué ha subido tanto el precio del chocolate?

Otro de los motivos de que éste sea un año de miedo para la festividad de Halloween es el precio del cacao. Las lluvias torrenciales de finales de 2023 provocaron la propagación de enfermedades como la mazorca negra y los cultivos se pudrieron. Además las sequías provocadas por el fenómeno El Niño en 2024, afectaron aún más la cosecha.

Los fabricantes están reduciendo líneas de productos de temporada y trasladan los aumentos al consumidor. Además, se ha extendido la práctica conocida como “shrinkflation”, es decir, ofrecer porciones más pequeñas al mismo precio.

