Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores en sus oficinas de Madrid y Barcelona

Los afectados serán solo los empleados de las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona.

Neila Gallego
Publicado:

Amazon ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo, que afectaría a un máximo de 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en España. Concretamente, ha abierto en España dos expedientes de reducción de empleo (ERE) en las empresas Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Services, localizada en Barcelona.

Los afectados serán solo los empleados de las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona. La medida no tendría impacto en las operaciones de la multinacional a nivel nacional ni en otras ciudades españolas. Amazon España cuenta con un total de 28.000 trabajadores.

Amazon anunció el pasado martes una reducción de unos 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, aquellos trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina. Se trata de una cifra inferior a la apuntada en varios medios, que elevaban hasta unos 30.000 los puestos afectados.

La plantilla global de Amazon se estima en unos 1,5 millones de personas, de los que unos 350.000 desempeñan labores corporativas. Esta medida pretende mantener una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes.

Amazon aseguró que tratará de dar apoyo a los afectados, brindando un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente y dando prioridad a los candidatos internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar nuevos puestos en la propia Amazon.

El anuncio llega después de la presentación de resultados del tercer trimestre, donde logró un beneficio neto de 18.213 millones de euros, una mejora del 38,2% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.

