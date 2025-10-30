Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vicente Vallés: "La sesión de hoy no ha sido gratis para el PP, pero tampoco para Pedro Sánchez"

Pedro Sánchez se ha visto obligado a reconocer el uso, generoso, que su partido hace del dinero en efectivo, incluso por él mismo.

La opinión de Vicente Vallés

La opinión de Vicente Vallés sobre la comparecencia de Pedro Sánchez | Antena 3 Noticias

Vicente Vallés
Si el PP confiaba en obtener una gran victoria contra Pedro Sánchez en el Senado, los populares no lo han conseguido. Si Pedro Sánchez confiaba en salir del Senado sin un solo rasguño, el presidente tampoco lo ha conseguido.

La sesión de hoy no ha sido gratis para el PP, porque ha habido por su parte mucha más política, que intento real de proponer un interrogatorio que permitiera conocer novedades sobre el caso Koldo, o poner en aprietos al presidente. Pero tampoco ha sido gratis para Pedro Sánchez, porque se ha visto obligado a reconocer el uso, generoso, que su partido hace del dinero en efectivo, incluso por él mismo. Y ha resultado poco convincente cuando ha dicho que solo tenía una relación anecdótica con Koldo García, aunque Koldo García fue elegido por el propio Pedro Sánchez para una responsabilidad tan importante y delicada como la de custodiar sus avales, cuando se presentó a las elecciones primarias del PSOE. Ahora, según Sánchez, Koldo García resulta ser solo una anécdota.

La comparecencia ha durado cinco largas horas. Y no han sido cinco horas edificantes, precisamente. No se ha tratado del mejor ejemplo para defender el buen nombre de las instituciones democráticas, porque no se han esforzado en defenderlo ni los que preguntaban, ni el compareciente.

Pedro Sánchez admite que Ábalos fue de su "máxima confianza" pero reconoce que sus "hábitos personales" le repugnan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado

España

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo

Última hora de la declaración de Pedro Sánchez por el Caso Koldo en directo: Sánchez denuncia "un circo" y admite pagos en efectivo

Incendios Castilla y León

La Fiscalía investigará los incendios de agosto en Castilla y León tras una denuncia por inacción contra Mañueco

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "La sesión de hoy no ha sido gratis para el PP, pero tampoco para Pedro Sánchez"

Imagen de archivo del secretario general de Junts, Jordi Turull, junto a la vicepresidenta, Miriam Nogueras, y el portavoz Josep Rius, entre otros
Gobierno

Las bases de JxCat avalan la ruptura de los acuerdos con el PSOE con el 87% de los votos

Feijóo acusa a Sánchez de no dar explicaciones y dice que no puede seguir gobernando quien debe "silencio" a Ábalos
Reacciones Senado

Feijóo critica que Sánchez no de "explicaciones a la gente" en el Senado: "Debe más silencio a Ábalos y Cerdán"

Imagen de archivo de Juan Carlos I.
Emérito

Juan Carlos I, sobre Letizia: "No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares"

En vísperas de la publicación de sus memorias, el rey emérito desgrana errores y arrepentimientos, admite “debilidades” y lamenta la distancia con Felipe VI, mientras reivindica su legado y aconseja a la princesa Leonor.

Víctor de Aldama, Pedro Sánchez y José Luís Ábalos
Careo 'caso Koldo'

Un senador del PP propone un careo entre Pedro Sánchez, Víctor de Aldama y José Luís Ábalos: "Se responde usted solo"

El senador popular ha propuesto al jefe del Ejecutivo a medirse en un cara a cara con otros de los investigados en el 'caso Koldo'.

Pequeño Nicolás

El Supremo absuelve al 'Pequeño Nicolás' de usurpación de funciones y rebaja la condena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha una de las preguntas mientras comparece este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo

Pedro Sánchez niega que su mujer participara en el rescate de Air Europa: "Por supuesto nada tuvo que ver"

Carlos Mazón en el Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de Valencia

Carlos Mazón anuncia una comparecencia para los "próximos días" tras el funeral de la DANA

