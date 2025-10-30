Vicente Vallés: "La sesión de hoy no ha sido gratis para el PP, pero tampoco para Pedro Sánchez"

Si el PP confiaba en obtener una gran victoria contra Pedro Sánchez en el Senado, los populares no lo han conseguido. Si Pedro Sánchez confiaba en salir del Senado sin un solo rasguño, el presidente tampoco lo ha conseguido.

La sesión de hoy no ha sido gratis para el PP, porque ha habido por su parte mucha más política, que intento real de proponer un interrogatorio que permitiera conocer novedades sobre el caso Koldo, o poner en aprietos al presidente. Pero tampoco ha sido gratis para Pedro Sánchez, porque se ha visto obligado a reconocer el uso, generoso, que su partido hace del dinero en efectivo, incluso por él mismo. Y ha resultado poco convincente cuando ha dicho que solo tenía una relación anecdótica con Koldo García, aunque Koldo García fue elegido por el propio Pedro Sánchez para una responsabilidad tan importante y delicada como la de custodiar sus avales, cuando se presentó a las elecciones primarias del PSOE. Ahora, según Sánchez, Koldo García resulta ser solo una anécdota.

La comparecencia ha durado cinco largas horas. Y no han sido cinco horas edificantes, precisamente. No se ha tratado del mejor ejemplo para defender el buen nombre de las instituciones democráticas, porque no se han esforzado en defenderlo ni los que preguntaban, ni el compareciente.

