Susana Rodríguez, siete veces campeona del mundo de triatlón paralímpico: "Mi tope son los JJOO y el Mundial de 2028"

Por séptima vez, Susana Rodríguez ha demostrado que sigue siendo la mejor del planeta en su categoría. La gallega, doble campeona paralímpica, acaba de sumar un nuevo título mundial tras una temporada especialmente dura, marcada por el reto constante de compaginar su trabajo como médico rehabilitadora en Vigo con la élite del deporte.

Triatleta profesional y medico rehabilitadora

"Lo más difícil este año ha sido compatibilizar la actividad laboral con la deportiva", admite. "He tenido todo tipo de facilidades, pero a nivel mental es muy exigente, y a nivel físico también". Porque mientras nada, pedalea y corre, Susana continúa ejerciendo de médico en Vigo. "Me levanto muy temprano, descanso menos de lo que debería y renuncio a muchas otras cosillas en el día a día", confiesa.

A su lado, siempre, su guía y amiga Sara Pérez. Juntas forman un tándem que ha hecho historia en el triatlón paralímpico. "Ella siempre me está ayudando, reforzando los pensamientos positivos", cuenta Susana, que compite en la categoría de mayor discapacidad visual.

Empieza a pensar en retirarse

"A mí me gustaría retirarme en lo alto."

Pero incluso para la reina del triatlón, la palabra 'retiro' empieza a asomar. "Cuando vamos cumpliendo años, la retirada es algo que no podemos obviar, estoy en un momento en el que tengo que mirarlo de frente", reconoce. Y a sus 37 años, piensa en cómo le gustaría hacerlo: "A mí me gustaría retirarme en lo alto. Ser yo quien tome la decisión, no mi rendimiento ni una lesión".

"¿Y cuándo podría llegar ese momento?", le preguntamos. "Para mí, mi tope son los Juegos y el Mundial de 2028", asegura sin titubear. Hasta entonces, seguirá sumando metas, literalmente, con la ilusión intacta. "Lo que me motiva y me anima a continuar es que me gusta muchísimo el deporte. Buscamos siempre el rendimiento, pero la base para poder seguir es disfrutarlo".

Y aunque el adiós a la alta competición se acerque, el triatlón seguirá formando parte de su vida: "Yo voy a seguir siempre haciendo triatlón, eso lo tengo clarísimo. Correr carreras, irme con un amigo a hacer una maratón…".

De momento, el horizonte de Los Ángeles 2028 sigue brillando. Y Susana, como siempre, va directa hacia él: brazada a brazada, pedal a pedal, paso a paso.

