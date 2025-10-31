Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Triatlón paralímpico

Susana Rodríguez, siete veces campeona del mundo de triatlón paralímpico: "Mi tope son los JJOO y el Mundial de 2028"

Ni las guardias médicas ni los madrugones para entrenar frenan a Susana Rodríguez. La triatleta gallega, siete veces campeona del mundo y doble oro paralímpico, ha conquistado el título más duro de su carrera, con la mirada ya puesta en Los Ángeles 2028.

Susana Rodríguez, la reina del triatlón paralímpico, con Antena 3 Deportes

Susana Rodríguez, la reina del triatlón paralímpico habla con Antena 3 Deportes: "Me gustaría retirarme en lo alto" | Sandra Cavia | Ángel Flores

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

Por séptima vez, Susana Rodríguez ha demostrado que sigue siendo la mejor del planeta en su categoría. La gallega, doble campeona paralímpica, acaba de sumar un nuevo título mundial tras una temporada especialmente dura, marcada por el reto constante de compaginar su trabajo como médico rehabilitadora en Vigo con la élite del deporte.

Triatleta profesional y medico rehabilitadora

"Lo más difícil este año ha sido compatibilizar la actividad laboral con la deportiva", admite. "He tenido todo tipo de facilidades, pero a nivel mental es muy exigente, y a nivel físico también". Porque mientras nada, pedalea y corre, Susana continúa ejerciendo de médico en Vigo. "Me levanto muy temprano, descanso menos de lo que debería y renuncio a muchas otras cosillas en el día a día", confiesa.

A su lado, siempre, su guía y amiga Sara Pérez. Juntas forman un tándem que ha hecho historia en el triatlón paralímpico. "Ella siempre me está ayudando, reforzando los pensamientos positivos", cuenta Susana, que compite en la categoría de mayor discapacidad visual.

Empieza a pensar en retirarse

"A mí me gustaría retirarme en lo alto."

Susana Rodríguez, triatleta paralímpica

Pero incluso para la reina del triatlón, la palabra 'retiro' empieza a asomar. "Cuando vamos cumpliendo años, la retirada es algo que no podemos obviar, estoy en un momento en el que tengo que mirarlo de frente", reconoce. Y a sus 37 años, piensa en cómo le gustaría hacerlo: "A mí me gustaría retirarme en lo alto. Ser yo quien tome la decisión, no mi rendimiento ni una lesión".

"¿Y cuándo podría llegar ese momento?", le preguntamos. "Para mí, mi tope son los Juegos y el Mundial de 2028", asegura sin titubear. Hasta entonces, seguirá sumando metas, literalmente, con la ilusión intacta. "Lo que me motiva y me anima a continuar es que me gusta muchísimo el deporte. Buscamos siempre el rendimiento, pero la base para poder seguir es disfrutarlo".

Y aunque el adiós a la alta competición se acerque, el triatlón seguirá formando parte de su vida: "Yo voy a seguir siempre haciendo triatlón, eso lo tengo clarísimo. Correr carreras, irme con un amigo a hacer una maratón…".

De momento, el horizonte de Los Ángeles 2028 sigue brillando. Y Susana, como siempre, va directa hacia él: brazada a brazada, pedal a pedal, paso a paso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Jannik Sinner y sus problemas físicos ante Cerúndolo: "Está claro que no estoy al 100%"

Jannik Sinner, en su partido ante Francisco Cerúndolo en París

Publicidad

Deportes

Susana Rodríguez, la reina del triatlón paralímpico, con Antena 3 Deportes

Susana Rodríguez, siete veces campeona del mundo de triatlón paralímpico: "Mi tope son los JJOO y el Mundial de 2028"

Dani Sánchez, en la Gotland Grand National

Dani Sánchez, tras superar la prueba más larga de enduro del mundo: "Si te caes, los otros corredores no te van a ver"

Bellum-Zone IV, velada de Muay Thai en Coslada

Edye Ruiz y Dani Castor, a por los títulos mundiales de WKA de Muay Thai en Coslada

Kylian Mbappé posa con la Bota de Oro 2024-25
Real Madrid | Fútbol

Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro: "Es un momento importante para mí"

Carlos Alcaraz gesticula tras un punto ante Cameron Norrie
Masters 1.000 París

Un extenista francés critica la actitud de Alcaraz ante Norrie: "Fue en contra de todo lo que..."

Jannik Sinner, en su partido ante Francisco Cerúndolo en París
Rolex Paris Masters

Jannik Sinner y sus problemas físicos ante Cerúndolo: "Está claro que no estoy al 100%"

El italiano supera en dos sets al argentino Francisco Cerúndolo y este viernes se enfrenta a Ben Shelton en los cuartos del Masters de París. Sinner, a tres victorias de recuperar el número 1.

Xabi Alonso, en rueda de prensa
Real Madrid

Xabi Alonso: "Vinícius estuvo impecable, habló desde corazón, yo quedé satisfecho y el asunto quedó zanjado"

El entrenador del Real Madrid da por cerrado el tema Vinícius tras las palabras de Vinícius con el resto de la plantilla del pasado miércoles.

Oier Lazkano, en los JJOO de París 2024

Oier Lazkano, suspendido por "anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico" en 2022, 2023 y 2024

Queralt Castellet apunta a sus sextos Juegos Olímpicos: "Todo deportista quiere un oro"

Queralt Castellet apunta a sus sextos Juegos Olímpicos: "Todo deportista quiere un oro"

Vista de archivo del Everest

Salen a la luz las primeras imágenes de Jim Morrison esquiando por la cara norte del Everest

Publicidad