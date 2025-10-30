Última hora de la declaración de Pedro Sánchez por el Caso Koldo en directo: Sánchez admite pagos en efectivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Senado ante la comisión de investigación del 'caso Koldo', en una sesión que podría extenderse hasta cinco horas. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PNV, intervendrán en un interrogatorio que mantiene el mismo formato que anteriores comparecencias: 50 minutos por grupo para formular preguntas y escuchar las respuestas del jefe del Ejecutivo.

Esta comparecencia marca el regreso de Sánchez a la Cámara Alta casi veinte meses después, en una jornada que ha despertado una gran expectación mediática, con más de 270 periodistas acreditados, incluidos medios internacionales.

Pedro Sánchez se convierte así en el segundo presidente del Gobierno en ejercicio que comparece en una comisión de investigación de las Cortes Generales. El primero fue José Luis Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2004, durante la investigación de los atentados del 11-M.

Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy también acudieron a comisiones, aunque ya fuera del cargo.

Orden de intervención

A la cita acudirán Vox, UPN, Junts, ERC, EH Bildu, el PSOE y el PP, entre otros. El PNV ha optado por no participar, al considerar que la comisión "busca la confrontación política y la repercusión mediática".

Los primeros en intervenir serán María Caballero (UPN) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox). Les seguirán los representantes del Grupo Izquierda Confederal, con intervenciones de Uxue Barkos (Geroa Bai), Fabián Chinea (ASG), Enric Morera (Compromís) y Carla Antonelli (Más Madrid).

Más tarde, participarán Eduard Pujol (Junts) y Pedro San Ginés (Coalición Canaria), mientras que ERC y EH Bildu compartirán turno antes del PSOE, que cerrará la ronda previa al PP, encargado de concluir la sesión.

El PP guarda el nombre de su interrogador

El Partido Popular no ha revelado quién será su portavoz en el interrogatorio. Aunque se baraja el nombre de Alejo Miranda de Larra, el grupo mantiene la incógnita hasta el último momento. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado que no será ella quien formule las preguntas.

Los populares han indicado que se mantendrá el formato habitual: un único senador interrogará a Sánchez durante los 50 minutos disponibles.

Una comisión con más de 90 comparecencias

La comisión que investiga el caso Koldo, trama vinculada a la contratación de mascarillas durante la pandemia, lleva más de un año y medio de trabajo y ha celebrado casi 90 comparecencias. Por ella han pasado ministros en activo como Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas o Elma Saiz, así como exministros como José Luis Ábalos o Salvador Illa. También ha comparecido la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El PP, que controla el Senado, ha decidido mantener la sala Clara Campoamor como sede del interrogatorio, aunque con restricciones de aforo debido al interés mediático. Solo podrán acceder los miembros de la comisión y algunos acompañantes, mientras que los periodistas seguirán la sesión desde una sala habilitada con pantalla.