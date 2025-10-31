Xabi Alonso: "Vinícius estuvo impecable, habló desde corazón, yo quedé satisfecho y el asunto quedó zanjado"

El asunto Vinícius y su enfado tras ser cambiado en El Clásico del pasado domingo es un tema cerrado para Xabi Alonso desde el pasado miércoles, después de que el brasileño hablará con toda la plantilla y con su entrenador, como ha desvelado el técnico tolosarra en rueda de prensa.

"El miércoles después de los dos días de descanso tuvimos una reunión con todos, con los jugadores y la plantilla, y Vini estuvo muy bien, estuvo impecable, habló desde el corazón, con sinceridad... y yo quedé satisfecho. Desde ese momento, el asunto quedó zanjado", desveló Xabi Alonso.

Respecto al comunicado del jugador brasileño, Xabi Alonso lo calificó de "valioso y positivo" y restó importancia a que no le citara en el mismo

"Fue un comunicado muy valioso y positivo. Vini demostró su honestidad, habló desde el corazón y lo que quiere dar Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición y al club. Desde el miércoles, se cerró el tema", explicó Xabi Alonso.

El entrenador tolosarra también analizó el planteamiento del Clásico ante el Barcelona y el hecho de jugar con cuatro futbolistas en el centro del campo.

"Sabíamos que era una fortaleza que tenemos y que la podíamos utilizar no solo para un partido puntual. Es un planteamiento que nos va a dar competividad y solidez. El futuro más cercano nos va a demandar eso. Salió bien táctica y anímicamente. La preparación fue muy buena, el equipo tuvo una emocionalidad muy positiva. El Clásico nos dice cosas de cara el futuro", analizó Xabi Alonso.

"A Vini le veo bien y todos estamos en el mismo barco"

El entrenador tolosarra insistió en dar por cerrado el tema Vinícius al volver a ser preguntado por el comunicado del delantero brasileño.

"Ya he dicho que fue muy positivo y valioso, yo me quedo satisfecho. Desde el miércoles se cerró. A Vini le veo bien y todos estamos en el mismo barco remando en la misma dirección", señaló Xabi Alonso.

Sobre Mbappé, que este viernes recibe la Bota de Oro, el entrenador del Real Madrid destacó todo lo que aporta al equipo y le felicitó por el galardón.

"Le pido los goles. Los marcó, los está marcando y los marcará. Sobre todo la influencia positiva que está teniendo en el equipo, el rol que está teniendo lo asume con mucha madurez y mucha positividad y eso es muy importante. Luego el equipo tenemos que acompañarle para que haga los goles. Felicito a Kylian por su Bota de Oro. Estaremos a su lado para apoyarle después de su gran trabajo y empujarle para que siga así", apuntó Xabi Alonso.

Ante una nueva pregunta sobre Vinícius, el entrenador tolosarra insistió en su mensaje.

"Ya he respondido tres o cuatro preguntas sobre Vinícius. Creo que he dado suficientes explicaciones, entiendo que vuestro foco esté allí. Pero desde el miércoles ha quedado todo cerrado. El foco está en el campo y el buen bloque que tenemos. Os entiendo, pero entenderme a mí también", respondió el entrenador vasco.

¿Cambios de cara a mañana?

"Puede ser, pero no pensando en el martes... pensando en mañana. En Champions puedes perder puntos y luego recuperarlos, en Liga no sucede así. El Valencia el año pasado ganó en el Bernabéu, no podemos relajarnos. Hay que respetar mucho. El Valencia tiene calidad y jugadores buenos, el partido con alerta porque después de una gran victoria bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda"

¿Hay más tranquilidad en el cuerpo técnico tras el Clásico?

"Antes del Clásico ya hablamos que era un partido importante, más valor que los tres puntos. La celebración y el momento fue importante, necesitábamos una victoria de ese tamaño par ala confianza del equipo. Tenemos que seguir afrontando cada partido con la seriedad que estamos teniendo porque si bajamos empezaremos a dejarnos puntos. Enfocado en la semana que tenemos, pero ya sabéis que es la forma de trabajar y así queremos que los chicos los sepan"

¿Has vuelto a ver el Clásico?

"Lo he visto y muchas de las cosas que hablamos, el equipo mostró mucha solidez y concentración. Y luego teníamos muchas ganas, se veía en las ganas de los chicos en las acciones y situaciones de duelos... que otras veces no lo hicimos bien y fuimos penalizados"

¿Cómo gestionas el vestuario?

"Siendo yo mismo, es lo más importante. Siempre pensando en lo mejor para el equipo. Tener una buena relación dentro del respeto, pero sabiendo que no todos son iguales. Hay que tener inteligencia emocional para adaptarte a ellos"

¿Vini y la renovación?

"Le veo muy centrado y con muchas ganas. El otro día jugó un muy buen partido y esperamos lo mismo para mañana"

Mbappé, el jugador con más minutos. ¿Habrá descanso para él?

"Siempre me preocupa la carga de minutos y el no querer estrujar demasiado a los jugadores. Hay un momento en el que hay que tener esos espacios, con algunos lo haces de una manera más asidua... pero hay que ver los momentos para todos. Con Kylian ha sido así pero ya veremos en el futuro"

¿Carvajal y su lesión?

"Fue la peor noticia del lunes después del partido. Jugó 20 o 25 minutos y lo hizo bien, compitió y aportó lo que siempre aporta. Fue una sorpresa recibir la llamada del doctor. Lo echaremos de menos porque Carva en el día a día es muy importante... no sé lo que va a tardar porque no soy doctor, pero le esperamos"

Endrick y su falta de minutos

"Está claro que me gustaría que tuviera minutos, pero los contextos de los partidos han sido ajustados. Está entrenando bien y está preparado... pero se tiene que dar el momento"

¿Preocupado porque se repita el caso Vinícius?

"Estamos enfocados en lo que viene por delante, todos quieren estar en el campo y eso es bueno. La dirección de todos es la misma. Queremos ir uno a uno, pero ir de una manera segura"