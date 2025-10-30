Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Oier Lazkano, suspendido por "anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico" en 2022, 2023 y 2024

La Unión Ciclista Internacional ha anunciado la suspensión provisional de Oier Lazkano López (Red Bull-BORA-hansgrohe) al detectar "anomalías inexplicables" en su Pasaporte Biológico de Atleta.

Oier Lazkano, en los JJOO de Par&iacute;s 2024

Oier Lazkano, en los JJOO de París 2024AFP7 / Europa Press

Publicidad

El ciclista español Oier Lazkano López (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha sido suspendido de forma provisional este jueves por parte de la UCI al detectar "anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta en 2022, 2023 y 2024".

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el ciclista español Oier Lazkano López ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta en 2022, 2023 y 2024. La UCI no hará más comentarios mientras los procedimientos estén en curso", reza el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El Pasaporte Biológico del Atleta (ABP), como explica la UCI, es "un registro electrónico individual para cada ciclista, en el que se recopilan los resultados de todas las pruebas de dopaje recopiladas como parte del programa ABP durante un período determinado".

Ser trata de un sistema que permite detectar alteraciones fisiológicas que puedan indicar el uso de métodos o sustancias prohibidas, incluso sin que exista un positivo directo. Lazkano, de 25 años y campeón de España en ruta en 2023, es uno de los nombres más destacados del ciclismo español en los últimos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Albert Torres, campeón del mundo de ómnium: "Es una victoria especial, no todos los días se gana un título mundial"

Albert Torres, campeón del mundo de ómnium, en Santiago de Chile

Publicidad

Deportes

Oier Lazkano, en los JJOO de París 2024

Oier Lazkano, suspendido por "anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico" en 2022, 2023 y 2024

Queralt Castellet apunta a sus sextos Juegos Olímpicos: "Todo deportista quiere un oro"

Queralt Castellet apunta a sus sextos Juegos Olímpicos: "Todo deportista quiere un oro"

Vista de archivo del Everest

Salen a la luz las primeras imágenes de Jim Morrison esquiando por la cara norte del Everest

El momento del intento de secuestro al futbolista Andréi Mostovói
Fútbol | Rusia

El momento en el que Andréi Mostovói está a punto de ser secuestrado en San Petersburgo: "Dejó inconscientes a los secuestradores"

Alexander Bublik saluda a Corentin Moutet tras su partido en el Rolex Paris Masters
Masters 1.000 París

Recado de Alexander Bublik a Moutet tras ganarle en París: "Habló demasiado, no he tenido otra opción que castigarlo"

Alejandro Davidovich, en el Masters de París
Rolex Paris Masters

Puro Davidovich en el Masters de París: derrota al francés Arthur Cazaux y lo celebra mandando a dormir al público galo

El tenista malagueño se impone en dos sets al francés Arthur Cazaux y responde a los abucheos del público galo mandándoles a dormir.

El tramo donde ha ocurrido el atropello de Josep Martínez a un anciano en Fenegró
Italia

Todo lo que se sabe del atropello mortal de Josep Martínez a un anciano en silla de ruedas

El portero valenciano. investigado por un posible homicidio vial imprudente, habría dado negativo en todos los test de alcohol y drogas. Un desmayo o un ataque cardíaco del anciano podría ser la causa del accidente.

Marc Fuster, junto a Toni Bou

Toni Bou imparte una clase individualizada para Antena 3 Deportes

Pedri se duele tras una acción en el Clásico del Bernabéu

Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda

Vinícius, en el momento de su cambio en el Clásico

Vinícius Jr se disculpa por su reacción tras ser cambiado en el Clásico: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer"

Publicidad