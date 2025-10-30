Oier Lazkano, suspendido por "anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico" en 2022, 2023 y 2024

El ciclista español Oier Lazkano López (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha sido suspendido de forma provisional este jueves por parte de la UCI al detectar "anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta en 2022, 2023 y 2024".

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el ciclista español Oier Lazkano López ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta en 2022, 2023 y 2024. La UCI no hará más comentarios mientras los procedimientos estén en curso", reza el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El Pasaporte Biológico del Atleta (ABP), como explica la UCI, es "un registro electrónico individual para cada ciclista, en el que se recopilan los resultados de todas las pruebas de dopaje recopiladas como parte del programa ABP durante un período determinado".

Ser trata de un sistema que permite detectar alteraciones fisiológicas que puedan indicar el uso de métodos o sustancias prohibidas, incluso sin que exista un positivo directo. Lazkano, de 25 años y campeón de España en ruta en 2023, es uno de los nombres más destacados del ciclismo español en los últimos años.