¿El puntazo del año? Alcaraz firma un golpe milagroso ante Rinderknech en el US Open

Carlos Alcaraz sigue lanzado en Nueva York. El murciano necesitó tres sets (7-6, 6-3 y 6-4) y apenas dos horas de partido para derrotar al francés Arthur Rinderknech, 82º del ranking ATP, y meterse así en los cuartos de final del US Open.

"A veces los entreno, no te voy a engañar. Cuando se presenta la oportunidad en el entrenamiento, lo intento"

El momento más espectacular del duelo llegó en el cuarto juego del primer set. Con bola para empatar el luminoso, Alcaraz protagonizó un punto memorable: tras un saque que el francés apenas logró devolver, el murciano lanzó una dejada. Rinderknech llegó justito y respondió paralelo; Alcaraz, sin tiempo para colocarse, devolvió la bola por detrás de la espalda, desatando la ovación del público neoyorquino y empatando el juego con una genialidad que da la vuelta al mundo.

"A veces los entreno, no te voy a engañar. Cuando se presenta la oportunidad en el entrenamiento, lo intento. Y lo mismo en los partidos, si se da la oportunidad, ¿por qué no? Lo intento, porque al público le gusta y a mí también me gusta este tenis. Sale natural", explicó el de El Palmar tras el duelo sobre esa maravilla que puso en pie a las 24.000 personas de la Arthur Ashe.

Jiri Lehecka, próximo rival

Carlos Alcaraz va por ahora como un avión en Flushing Meadows. De momento se ha cargado a Reilly Opelka en primera ronda, a Mattia Bellucci en segunda, a Luciano Darderi en tercera y ya en octavos a Arthur Rinderknech.

Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, número 21 del ranking ATP, contra el que ya ha perdido este año en el ATP Doha. Sin embargo, en 2023 y en este 2025 el español supo imponerse en la hierba de Queen's; esta temporada, además, lo hizo en la gran final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com