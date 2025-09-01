La dura crítica de Toni Nadal a Medvedev, Kyrgios... y al público del US Open: "Proliferan los exabruptos y la mala educación"

El lamentable 'show' de Medvedev sigue trayendo cola en el mundo del tenis... El último en pronunciarse ha sido algo más que una voz autorizada en este mundillo: Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, en su última columna en El País.

Toni Nadal y una brutal crítica a Medvedev, Kyrgios e incluso al público

Y Toni, que siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa y hacerlo sin tapujos, ha criticado duramente la actitud de Medvedev e incluso que el propio público de Nueva York le siguiera el juego. Una reflexión en la que también ha incluido a Nick Kyrgios, que como era de esperar, no ha salido muy bien parado.

"La alta de consideración de un público que pide más entretenimiento que tenis..."

"El lamentable detonante lo provocó el tenista, pero hay que reconocer que los siete minutos de interrupción que desconcertaron desesperadamente al jugador francés son debidos, también, a la falta de consideración de un público que pide más entretenimiento que tenis", empezó escribiendo el entrenador de tenis refiriéndose a la afición estadounidense, caracterizada siempre por ser muy ruidosa y gustarle más el show que el propio tenis.

"Me sorprende que Medvedev esté dispuesto a dar esta imagen de su persona"

Más tarde se refirió directamente al tenista ruso y a su comportamiento: "En otro lamentable espectáculo, se ensañó con su raqueta para dejarla hecha añicos. Me sorprende que un jugador de la talla de Medvedev sea incapaz de aplacar sus nervios y que esté dispuesto a dar esta imagen de su persona, como también que las elevadas sanciones económicas como la que posteriormente le impusieron no consigan erradicar su comportamiento", explica Toni.

Las sanciones no son un atenuante

Medvedev recibió una dura sanción económica (42.500 dólares), no obstante, para un tenista millonario y que simplemente por participar en primera ronda recibió 110.000 no supone un castigo severo, por lo que tampoco

En su columna, Toni 'plantea' un cambio a la hora de aplicar estas sanciones: "Yo creo que ha llegado el momento en que los dirigentes del tenis deberían plantearse la posibilidad de aplicar castigos deportivos al hecho cada vez más habitual de tenistas que rompen sus raquetas en la pista, como también de que nos planteemos por qué este tipo de actitudes reprobables se dan con mayor frecuencia en nuestro deporte que en otras disciplinas. Jamás he visto a un jugador de pimpón romper una pala y, muy raramente, a un golfista castigar a su palo tras cometer un error", escribe Toni en un evidente tono de indignación.

Sus razones tiene el entrenador para explicar el por qué de que estas situaciones se repitan con tanta normalidad en este deporte: "En el caso del tenis, creo que la combinación de juventud, estrés y la sensación de descontrol que provoca la extrema velocidad a la que corre la bola hoy día desencadenan una frustración que los tenistas son cada vez menos capaces de dominar".

"Kyrgios es admirado, pero por su falta de educación y continuos desmanes, ahora aplauden las formas de proceder más deplorables..."

En el artículo concluye con un último dardo a Nick Kyrgios y la sorprendente aprobación y fama que ha ido adquiriendo el australiano en los últimos años, y no por sus éxitos deportivos precisamente: "No olvidemos que uno de los tenistas más seguidos y admirados en los últimos años ha sido Nick Kyrgios, y no lo ha sido tanto por su indiscutible talento natural, como por sus continuos desmanes y falta de educación. Este es el mundo en el que nos hemos adentrado, más allá del tenis, y sin que parezca preocuparnos más de la cuenta: el de la proliferación y aplauso de las formas de proceder más deplorables, el de los exabruptos y la mala educación. Y no hay, para todo, la posibilidad de aplicar un castigo deportivo. Una verdadera lástima", reza la última reflexión de Toni.

