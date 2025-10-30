Carlos Mazón anuncia una comparecencia para los "próximos días" tras el funeral de la DANA

El presidente valenciano, Carlos Mazón, anuncia que dará una comparecencia "en los próximos días" pero no da más detalles al respecto. La noticia llega cuando iba a inaugurar un congreso en Valencia este jueves, un día después de ser increpado en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

Mazón avanza que tras el funeral hará una "reflexión más profunda" y asegura que se hace "cargo del día de ayer" porque no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada: el primer aniversario de la tragedia en la que hubo 237 víctimas mortales (229 de ellas en la provincia de Valencia) y donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de familiares de víctimas.

"Tenía y tengo previsto, precisamente por ser estos días, recibir a víctimas, hablar con víctimas. Hoy mismo recibo a una familia. Y durante estos días me van a permitir que esa reflexión, que significa todos estos días y que pueda hablar con estas víctimas, con las que, insisto, hoy mismo también voy a hablar, y que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días", ha dicho el presidente de la Generalitat, que no ha querido pronunciarse sobre si piensa dimitir.

A su llegada al acto ha asegurado que se hace cargo del día de ayer, cuando se celebró la ceremonia por las víctimas mortales de la DANA: "Permitidme hacer una reflexión si queréis, si me permitís, porque hoy sí que creo que merece la pena una primera reflexión (...) Yo me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan todos estos días".

Sumar espera que dimita

Carlos Mazón comparecerá en la comisión del Congreso en el 17 de noviembre y Sumar espera que su dimisión llegue antes de ese día.

El diputado de IU en el Congreso adscrito al grupo Sumar Nahuel González asegura que no tendrán "ninguna sensibilidad" con él cuando se le interrogue y ha criticado la "vergüenza" de Mazón por arruinar una efeméride tan importante con su presencia en el acto, pese a que se le pidió que no fuera.

"Mazón está empañando la memoria del pueblo valenciano, Carlos Mazón está desafiando a las víctimas, a la oposición y está desafiando en última instancia a todos los valencianos (...) Quien desafía al pueblo valenciano tiene mal recorrido y mal camino", ha expresado.

Finalmente, ha recordado que el presidente valenciano sigue sin explicar "dónde estaba" la tarde del 29-O.

