¿Sinner o Alcaraz? Mats Wilander se 'moja' y elige a su favorito para el US Open

A las puertas del US Open, Mats Wilander ha lanzado su pronóstico de cara al último grand slam del año, un escenario donde Jannik Sinner y Carlos Alcaraz aparecen como los principales candidatos al título. Y es que el italiano y el español se han repartido los últimos siete majors, siendo Djokovic el último jugador que ganó en uno de los cuatro grandes (US Open 2023) sin contar al de San Cándido y el tenista de El Palmar. La hegemonía del 'Big Three' ha dejado paso a un periodo donde Sinner y Alcaraz dominan con mano de hierro el circuito masculino.

Esta misma temporada se han enfrentado en cuatro finales (Roma, Roland Garros, Wimbledon y Cincinnati) y han atesorada los tres grand slam disputados: Sinner ganó en Melbourne y Londres, y Alcaraz lo hizo en la tierra batida de París. El cemento de Nueva York será el escenario del último grand slam del 2025 y, quién sabe, de una nueva final entre ambos tenistas con el número 1 de la ATP en juego. La gran pregunta es quién es el favorito para levantar el trofeo en la 'Gran Manzana', donde Sinner reinó el año pasado y Alcaraz en 2022.

"Sinner tiene menos posibilidades de caer eliminado en las primeras rondas que Alcaraz"

Mats Wilander, ganador de siete grand slams, cree que pese a la reciente victoria de Alcaraz en en el Masters de Cincinnati Sinner parte con ventaja.

"Si tuviera que elegir a un favorito, elegiría a Jannik Sinner, porque creo que tiene menos posibilidades de caer eliminado en las primeras rondas del torneo que Carlos Alcaraz", apunta Wilander en declaraciones a TNT Sports.

"Sé que Alcaraz ha llegado a todas las finales en todos los torneos que ha jugado en los últimos meses, por lo tanto, no suele perder contra jugadores de menor rango, pero hay una pequeña posibilidad de que lo haga. Con Jannik Sinner, creo que eso no ocurre", opina el extenista sueco.

Wilander va más allá y sostiene que las posibilidades de Sinner de alcanzar la final son muy altas, siempre que esté recuperado de la enfermedad que le rindió en la final de Cincinnati ante Alcaraz.

"Creo que Sinner llegará a la final del US Open si está en buena forma. Y si está al 90-95 % de su capacidad, creo que lo conseguirá. Con Carlos Alcaraz, es un poco más incierto, pero, al mismo tiempo, siempre parece ganar estos partidos reñidos en los que participa, dependiendo de la clasificación del jugador, salvo que se trate de Sinner, claro está", reflexiona Wilander.

"Me encanta observar el nivel de ambición de Alcaraz, por supuesto, y creo que ya está en camino de convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos. Mientras solo tenga a Jannik Sinner como rival serio, porque en los últimos años, ese parece ser el caso, creo que tenemos que hablar de Carlitos Alcaraz como uno de los grandes de nuestro deporte. Carlos Alcaraz va a ser uno de esos jugadores que iluminaron el circuito de tenis masculino después de que los tres grandes Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal se retiraran. Puede entrar en la carrera por ser el mejor de todos los tiempos, pero está aportando tanto a la pista que creo que, al final, realmente no importa. Novak Djokovic sigue ahí, pero no creo que le quede mucho tiempo. Sin embargo, el nivel de emoción sigue siendo igual de alto, y eso se lo debemos agradecer a Carlos Alcaraz", asegura Wilander sobre el tenista murciano.

Al margen de Sinner y Alcaraz, Mats Wilander no se olvida de Ben Shelton y Alexander Zverev, los dos tenistas que a su juicio pueden ganar el US Open sin contar con los números 1 y 2 del mundo.

"Uno de los tapados es Ben Shelton, en parte es por los resultados que ha obtenido últimamente, pero sobre todo es por su forma de jugar. Creo realmente que puede eliminar a Alcaraz y a Sinner. Si tiene un gran día con el servicio, creo que será el tapado. Tampoco podemos olvidarnos de Zverev. ¿Ganará alguna vez un Grand Slam? Es posible", concluye Wilander.

