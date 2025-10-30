Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Recado de Alexander Bublik a Moutet tras ganarle en París: "Habló demasiado, no he tenido otra opción que castigarlo"

El tenista kazajo se enfrentó en un volcánico duelo al francés Corentin Moutet y le dejó un mensaje tras ganarle en dos sets.

Alexander Bublik saluda a Corentin Moutet tras su partido en el Rolex Paris Masters

Alexander Bublik saluda a Corentin Moutet tras su partido en el Rolex Paris MastersGetty Images

El duelo entre Corentin Moutet y Alexander Bublik era uno de los duelos más esperados de la jornada del miércoles en el Rolex Paris Masters y no decepcionó. Dos tenistas que siempre ofrecen espectáculo y con un temperamento caliente hacía presagiar un partido eléctrico, con grandes puntos y un cara a cara muy muy caliente. Mucho más después de que el tenista galo asegurara en la previa que la pista de La Défense sería una caldera y, con la ayuda del público, mandaría al jugador kazajo para casa.

Al final, la victoria fue para Alexander Bublik, que superó a Corentin Moutet en dos sets (6-3 y 7-5) y con algunos puntos simplemente espectaculares.

El duelo entre Bublik y Moutet no acabó ahí y el tenista kazajo le recordó al tenista francés sus palabras antes del partido.

"Obviamente habló demasiado antes del partido. Habló demasiado. No he tenido otra opción que castigarlo. Dijo que haría todo lo posible para que volviera a casa. Así que es bueno que viva en París y que no esté muy lejos en taxi", disparó Bublik tras su victoria ante Moutet.

Moutet responde a Bublik: "Le gusta burlarse de los jugadores"

Corentin Moutet, que se jugó el físico para tratar de ganar a Bublik, replicó al tenista kazajo en la rueda de prensa posterior al partido.

"Bueno, ahora mismo vivo en Dubái... Hoy he intentado centrarme en mí mismo. No creo que fuera algo personal. Le gusta burlarse de los jugadores. No sé qué esperas de mí. Hay gente que habla y gente que no. Supongo que él pertenece a la primera categoría. Le encanta enfrentarse verbalmente con la gente", señaló Moutet.

"No me gusta ese tipo de cosas. Cuando las cosas van más allá de las palabras, sé cómo se comporta la gente y sé qué tipo de carácter tiene, aparte del que se muestra en los medios de comunicación. Así que no sirve de nada hablar por el micrófono. Él es lo suficientemente bueno como para hacerlo por sí mismo. Le dejaré hacerlo", indicó el tenista francés.

Por último, Moutet reconoció que Bublik ganó porque es muy bueno, pero que esta vez necesitó algo más que "sus puntos divertidos".

"No creo que sea el mismo tipo de jugador que yo. Es más alto que yo y saca más rápido. No estamos en la misma categoría de jugadores. Obviamente, cuando tu servicio alcanza los 220 kilómetros por hora, puedes probar cosas nuevas. Es un tenista muy bueno, especialmente en pistas duras cubiertas. Así que hoy no ha ganado con sus puntos divertidos. Ha ganado porque es bueno", concluyó Moutet.

