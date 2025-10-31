Edye Ruiz y Dani Castor, a por los títulos mundiales de WKA de Muay Thai en Coslada

El Polideportivo Municipal El Olivo de Coslada (Madrid) acogerá este sábado 1 de noviembre el Bellum-Zone IV, una velada de Muay Thai donde Edye 'La Sombra' Ruiz y Dani 'Castor' Romero tratarán de conquistar los cinturones mundiales WKA en juego en las categorías de -80 kilos y -67 kilos, respectivamente. Ruiz se enfrentará al iraní Amirali Jahanpour; mientras que Dani 'Castor' lo hará frente al también iraní Mahdi Sharifi. El evento, homologado por la World Kickboxing & Karate Association (WKA), contará con doce peleas amateur por la mañana y doce peleas profesionales por la tarde, a partir de las 19:00 horas.

"Dani y Edye están súper contentos de poder disputar estos títulos mundiales en Coslada. Nunca se había hecho una velada así en esta localidad, que es el lugar donde precisamente empezaron a entrenar Edye y Dani y donde han realizado gran parte de su carrera deportiva. Ambos están muy agradecidos de que la WKA haya podido traer estos títulos mundiales de muay thai a España y sobre todo a Coslada”, ha señalado el presidente de WKA España, Antonio Ricobaldi, quien mantiene una estrecha relación con ambos luchadores.

Edye Ruiz es tres veces campeón del mundo en distintas disciplinas, incluyendo K-1, por entidades como la ISKA (siglas de la International Sports Karate Association) y algunas compañías privadas. Su nombre suena para la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) -la compañía de boxeo sin guantes que está liderada por el luchador irlandés Conor McGregor y el estadounidense David Feldman-, aunque el hispano-dominicano prefiere tener los pies en la tierra.

"¿Bare knuckle? Que venga lo que Dios quiera, yo siempre estoy al pie del cañón", explica un Edye Ruiz que dice estar "muy contento" con la WKA y con su presidente, Antonio Ricobaldi, porque "me están moviendo bien para disputar algunas peleas internacionales".

"Yo no pienso en los rivales, sino en mí mismo y en estar siempre al pie del cañón", confiesa 'La Sombra', nacido en el año 1991 en Puerto Plata (República Dominicana) pero que reside en Madrid desde los tres años.

Romero: "Este título de la WKA me hace especial ilusión, sobre todo siendo mundial"

Por su parte, Dani 'Castor' Romero, a punto de cumplir los 41 años, reconoce que su combate del próximo 1 de noviembre en Bellum-Zone IV podría ser "el último de mi carrera".

"Será especial porque mi intención es que sea la última, aunque quizá luego me dé la ventolera", asegura entre risas en declaraciones a la organización del evento.

"Este título de la WKA me hace especial ilusión, sobre todo siendo mundial. Quiero darme de palos y quedarme con el cinturón aquí en casa. Nuestros rivales son gente valiente que van a venir a por todas, pero muy ordenados. Seguro que vamos a ver buenas peleas para que el público disfrute y nosotros, más aún”, ha indicado el luchador madrileño, con unos 70 combates profesionales en su haber.

"Estamos hablando de dos campeones como la copa de un pino: Dani está terminando su trayectoria profesional y Edye está en el punto álgido de su carrera. Vamos a verlos dándolo todo en este Bellum-Zone, que a buen seguro va a ser una velada magnífica. En pocos eventos se disputan dos cinturones mundiales, así que estoy convencidísimo que va a marcar un antes y un después en Madrid", ha explicado Ricobaldi.

Desde hace unos días se ha colgado el cartel de 'No hay billetes'. "Están todas las entradas vendidas porque a Coslada va a venir lo más granado del muay thai", concluye el presidente de WKA España.