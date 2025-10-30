Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Salen a la luz las primeras imágenes de Jim Morrison esquiando por la cara norte del Everest

El alpinista y esquiador estadounidense realizó el pasado 15 de octubre el primer descenso por la cara norte del Everest. National Geographic ha difundido las primeras imágenes de la gesta de Jim Morrison.

Vista de archivo del Everest

Vista de archivo del EverestEFE

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Un descenso de 9.000 pies con una pendiente de 50 grados. Jim Morrison, afamado alpinista y esquiador, protagonizó el pasado 15 de octubre una gesta nunca antes realizada por ningún ser humano: descender esquiando la cara norte del Everest. El explorador y fotógrafo de National Geographic, Jimmy Chin, fue el encargado de filmar ese histórico descenso que ha visto la luz casi dos semanas después, junto a Chai Vasarhelyi.

"Para el esquí de montaña, la cara norte del Everest es el mayor reto", reconoce Jim Morrison a National Geaographic. Un descenso en el que el esquiador y alpinista estadounidense invirtió cuatro horas y cinco minutos, el tiempo que invirtió en esquiar desde la cima del Everest (8.848 metros) hasta el campo III (6.088 metros) a través del imponente Corredor de Hornbein.

Jim Morrison reconoce, en declaraciones a National Geographic, que las condiciones en el descenso eran "abominables después de una semana de golpes de viento". "Pero aún así hice un esquí increíble: giros realmente geniales y un descenso ultra aterrador y ultra hermoso. Es el mejor descenso del planeta Tierra".

"Es súper empinado e implacable de arriba a abajo, y atraviesa este pequeño corredor. Tiene más de una milla de largo y es enorme, oscuro y hermoso", apunta el esquiador y alpinista estadounidense.

"Emocionado de haber terminado con esta misión épica"

Los anteriores intentos de descender por el Corredor de Hornbein habían terminado de forma trágica. El snowboarder francés Marco Siffredi lo intentó en septiembre de 2002, pero nunca se volvió a saber de él tras despedirse de sus sherpas en la cima.

"Estoy extasiado. Estoy exhausto. Estoy súper emocionado, realmente emocionado de haber terminado con esta misión épica y muy orgulloso de mi equipo", admite Jim Morrison.

Jim Morrison dedicó el histórico descenso por la cara norte del Everest a su difunta compañera, la exploradora de National Geographic Hilaree Nelson, quien murió en 2022 en una caída desde el Manaslu, el octavo pico más alto del mundo. "Tuve una pequeña conversación con ella y sentí que podía dedicarle todo el día", recuerda Morrison en declaraciones a National Geographic.

