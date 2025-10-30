Queralt Castellet apunta a sus sextos Juegos Olímpicos: "Todo deportista quiere un oro"

Queralt Castellet (Sabadell, 17 de junio de 1989) es sinónimo de superación. La 'rider' catalana, plata en Pekín 2022 en halfpipe, se ha ganado un lugar en la historia del deporte español. Solo cinco deportistas nacionales pueden presumir de haber participado en tantos Juegos Olímpicos de Invierno como ella. Ahora, con mirada puesta en Milán-Cortina 2026, busca convertirse en la primera española en repetir medalla.

Camino a sus sextos Juegos Olímpicos

En diciembre de 2023, una brutal caída en Copper Mountain en Estados Unidos la dejó inconsciente, con seis costillas rotas y un neumotórax. "Las caídas son una parte fundamental de nuestro deporte, pero el miedo está siempre", explicó Queralt Castellet en exclusiva para Antena 3 Deportes. "La motivación es mi deporte", añadió.

Los inicios de Queralt Castellet

Desde que debutó con 16 años en el Mundial de Chile en 2005, Castellet ha recorrido medio mundo persiguiendo su sueño entre montañas y halfpipes."Es un deporte supersacrificado", confesó la deportista española.

Ahora con casi dos décadas en la élite, sigue afrontando cada reto con la ilusión del principio. Queralt Castellet es una inspiración para toda una generación de deportistas: "Es un orgullo ver los deportistas que llegan". La deportista española vuelve a demostrar que en su diccionario no está la palabra rendirse.

