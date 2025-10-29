Las cuentas por el número 1 tras la derrota de Carlos Alcaraz ante Norrie en París

La inesperada y dura derrota de Carlos Alcaraz en su estreno en el Masters 1.000 de París ante Cameron Norrie(6-3, 3-6 y 4-6) puede tener consecuencias en el ranking de la ATP. Y es que el murciano, que recuperó el número 1 del mundo tras derrotar a Jannik Sinner en la final de US Open, puede ser superado por el de San Cándido el próximo lunes 3 de noviembre. El murciano pierde 90 puntos tras no igualar los 1/8 de final de la temporada pasada en el último ATP1000 del año y, ahora mismo, tiene 11.250 puntos. Por su parte, Jannik Sinner ya ha sumado diez puntos solo por entrar en el cuadro principal del Rolex Paris Masters, ya que el año pasado se ausentó del torneo parisino. El jugador transalpino debuta hoy ante el belga Zizou Bergs y puede comenzar a sumar más puntos con cada victoria en la capital francesa.

Las cuentas son muy claras para Jannik Sinner si quiere recuperar el número 1 de la ATP: el italiano volverá a liderar el ranking el próximo lunes si levanta el título en París. Cualquier otro resultado no le serviría y mantendría a Carlos Alcaraz en el primer puesto del ranking, a la espera de las Nitto ATP Finals, último torneo ATP con puntos en juego y que se disputa del 9 al 16 e noviembre en Turín. Hay que recordar que la diferencia ahora entre Alcaraz (11.250 puntos) y Sinner (10.510 puntos) es de 740 puntos, por que el italiano solo podría superar a Alcaraz si suma los 1.000 puntos como campeón en París.

Los ATP 1.000 reparten 1.000 puntos para el campeón, 650 para el finalista, 400 por llegar a semifinales, 200 por alcanzar los cuartos de final, 100 por llegar a los 1/8 de final, 50 por vencer en la tercera ronda y 30 por superar la segunda ronda y 10 por ganar la primera ronda. Por esa razón, a Sinner solo le sirve levantar el título en París, si fuera finalista sumaría 650 puntos y se quedaría con 11.150 puntos, es decir, 100 puntos por detrás de Alcaraz.

Turín, escenario de la pelea final por el número 1

Aunque Jannik Sinner recupere el número 1 aún deberá defender 1.500 puntos en las Nitto ATP Finales de Turín. El italiano se llevó el torneo la temporada pasada ganando los cinco partidos, por lo que no puede sumar puntos en la última cita del año. Por su parte, Carlos Alcaraz solo ganó un partido de la round robin y solo defiende 200 puntos. Si Sinner gana el título en París, acudirá a Turín con 11.500 puntos, por los 11.250 puntos que tiene el murciano.

En la última cita de año hay 1.500 puntos en juego: 200 puntos por cada victoria en la round robin, 400 por superar las semifinales y 500 por salir campeón. Alcaraz aseguraría el número 1 de la ATP si logra sumar tres victorias en Turín, con independencia de lo que hiciera Jannik Sinner.

Jannik Sinner aseguró este martes en París que ve imposible recuperar el número 1 de la ATP antes de final del año y pospuso ese objetivo para 2026.

"El número 1 ya es imposible. No pienso en ello por ahora, será un objetivo para el año próximo. Este año, ya no está en mis manos. Dado el año que he logrado, con éxitos fantásticos, lo que quiero es acabar la temporada de la mejor manera posible. Si puedo conseguir algo grande, mejor, si no, pues no pasa nada", señalo el tenista de San Cándido,

Pero la prematura derrota de Carlos Alcaraz en París ha reabierto la pelea por el número 1. "Voy a prepararme lo mejor posible. Veré qué puedo hacer para evitar que se repita un partido como este. Turín es la última bala, es el último torneo que da puntos, voy a tratar de llegar de la mejor manera posible", señaló Alcaraz tras ceder ante Cameron Norrie.