Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Ranking ATP

Las cuentas por el número 1 tras la derrota de Carlos Alcaraz ante Norrie en París

La derrota de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie en la segunda ronda del Rolex Paris Masters le pueden costar el número 1. Este es el resultado que necesita Jannik Sinner para recuperar el mando de la ATP.

Carlos Alcaraz gesticula en su partido ante Cameron Norrie en Par&iacute;s

Carlos Alcaraz gesticula en su partido ante Cameron Norrie en ParísEfe

Publicidad

La inesperada y dura derrota de Carlos Alcaraz en su estreno en el Masters 1.000 de París ante Cameron Norrie(6-3, 3-6 y 4-6) puede tener consecuencias en el ranking de la ATP. Y es que el murciano, que recuperó el número 1 del mundo tras derrotar a Jannik Sinner en la final de US Open, puede ser superado por el de San Cándido el próximo lunes 3 de noviembre. El murciano pierde 90 puntos tras no igualar los 1/8 de final de la temporada pasada en el último ATP1000 del año y, ahora mismo, tiene 11.250 puntos. Por su parte, Jannik Sinner ya ha sumado diez puntos solo por entrar en el cuadro principal del Rolex Paris Masters, ya que el año pasado se ausentó del torneo parisino. El jugador transalpino debuta hoy ante el belga Zizou Bergs y puede comenzar a sumar más puntos con cada victoria en la capital francesa.

Las cuentas son muy claras para Jannik Sinner si quiere recuperar el número 1 de la ATP: el italiano volverá a liderar el ranking el próximo lunes si levanta el título en París. Cualquier otro resultado no le serviría y mantendría a Carlos Alcaraz en el primer puesto del ranking, a la espera de las Nitto ATP Finals, último torneo ATP con puntos en juego y que se disputa del 9 al 16 e noviembre en Turín. Hay que recordar que la diferencia ahora entre Alcaraz (11.250 puntos) y Sinner (10.510 puntos) es de 740 puntos, por que el italiano solo podría superar a Alcaraz si suma los 1.000 puntos como campeón en París.

Los ATP 1.000 reparten 1.000 puntos para el campeón, 650 para el finalista, 400 por llegar a semifinales, 200 por alcanzar los cuartos de final, 100 por llegar a los 1/8 de final, 50 por vencer en la tercera ronda y 30 por superar la segunda ronda y 10 por ganar la primera ronda. Por esa razón, a Sinner solo le sirve levantar el título en París, si fuera finalista sumaría 650 puntos y se quedaría con 11.150 puntos, es decir, 100 puntos por detrás de Alcaraz.

Turín, escenario de la pelea final por el número 1

Aunque Jannik Sinner recupere el número 1 aún deberá defender 1.500 puntos en las Nitto ATP Finales de Turín. El italiano se llevó el torneo la temporada pasada ganando los cinco partidos, por lo que no puede sumar puntos en la última cita del año. Por su parte, Carlos Alcaraz solo ganó un partido de la round robin y solo defiende 200 puntos. Si Sinner gana el título en París, acudirá a Turín con 11.500 puntos, por los 11.250 puntos que tiene el murciano.

En la última cita de año hay 1.500 puntos en juego: 200 puntos por cada victoria en la round robin, 400 por superar las semifinales y 500 por salir campeón. Alcaraz aseguraría el número 1 de la ATP si logra sumar tres victorias en Turín, con independencia de lo que hiciera Jannik Sinner.

Jannik Sinner aseguró este martes en París que ve imposible recuperar el número 1 de la ATP antes de final del año y pospuso ese objetivo para 2026.

"El número 1 ya es imposible. No pienso en ello por ahora, será un objetivo para el año próximo. Este año, ya no está en mis manos. Dado el año que he logrado, con éxitos fantásticos, lo que quiero es acabar la temporada de la mejor manera posible. Si puedo conseguir algo grande, mejor, si no, pues no pasa nada", señalo el tenista de San Cándido,

Pero la prematura derrota de Carlos Alcaraz en París ha reabierto la pelea por el número 1. "Voy a prepararme lo mejor posible. Veré qué puedo hacer para evitar que se repita un partido como este. Turín es la última bala, es el último torneo que da puntos, voy a tratar de llegar de la mejor manera posible", señaló Alcaraz tras ceder ante Cameron Norrie.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lydia Sempere, primera mujer piloto sorda en España: "Estuve mucho tiempo pilotando en silencio"

Lydia Sempere, piloto sorda de la Copa Clío

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz gesticula en su partido ante Cameron Norrie en París

Las cuentas por el número 1 tras la derrota de Carlos Alcaraz ante Norrie en París

Carlos Alcaraz, tras perder ante Cameron Norrie en París

Carlos Alcaraz colapsa en su debut en París frente a Norrie: "No sé qué ha pasado, estoy muy decepcionado con mi nivel"

Jannik Sinner, en la rueda de prensa del ATP Paris Masters

Jannik Sinner: "El número 1 ya es imposible, será un objetivo para el próximo año"

Lydia Sempere, piloto sorda de la Copa Clío
Motor

Lydia Sempere, primera mujer piloto sorda en España: "Estuve mucho tiempo pilotando en silencio"

Albert Torres, campeón del mundo de ómnium, en Santiago de Chile
Ciclismo

Albert Torres, campeón del mundo de ómnium: "Es una victoria especial, no todos los días se gana un título mundial"

Rafa Nadal, en acción en el Mutua Madrid Open
Tenis

Un extenista estadounidense desvela un curioso detalle de su partido ante Nadal en el Mutua Madrid Open: "Vi que estaban echando..."

Steve Johnson, extenista y que llegó al puesto 21 de la ATP, revela lo que sucedió antes de enfrentarse a Rafa Nadal en la edición de 2015 del Mutua Madrid Open.

Josep Martínez, en un partido del Inter de Milán
Fútbol

Josep Martínez, portero del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas en Fenegrò (Italia)

El trágico suceso ha ocurrido este martes en la via Bergamo en Fenegrò, en la provincia de Como (Italia). Las primeras investigaciones apuntan a que el anciano se habría desviado de la calzada por la que transitaba y habría invadido el carril por el que conducía su vehículo Josep Martínez.

Jude Bellingham, en el Clásico del Santiago Bernabéu

El recado de Jude Bellingham a Pedri tras pedir una roja para él: "Ni con Negreira"

Adolf Silva, en el hospital tras su grave accidente en el Red Bull Rampage

Adolf Silva sufre una "lesión medular grave" tras su espeluznante caída en el Red Bull Rampage

Dani Carvajal

Dani Carvajal vuelve a lesionarse y estará entre dos y tres meses de baja

Publicidad