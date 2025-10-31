El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

El Tribunal Supremo ha instado a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre "las incógnitas" de los pagos en metálico que el PSOE habría realizado al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García. La decisión parte del magistrado Leopoldo Puente, instructor del conocido caso Koldo, quien ha remitido las diligencias al juez Ismael Moreno.

El Supremo ha trasladado a la Audiencia Nacional el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se detallan movimientos de dinero en efectivo supuestamente vinculados con el PSOE y dirigidos a Ábalos y García.

Según el magistrado, que esta semana ha escuchado las explicaciones del exgerente del PSOE y de una empleada que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo, hay elementos que no han quedado "despejados" sobre estos pagos así como que no hay explicación "suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

Además el juez señala que el PSOE no comprobaba que los gastos de Ábalos y de Koldo que se compensaban posteriormente no procedieran de dinero obtenido de forma ilícita, con lo que, al compensarlos, se estaría "blanqueando su procedencia".

Sánchez admite pagos en efectivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este jueves durante su comparecencia ante la comisión de investigación del llamado caso Koldo haber recibido pagos en efectivo pero señala en la "absoluta legalidad" .

Sánchez insistió en que el PSOE realiza todos sus pagos y liquidaciones "siempre, siempre, siempre con justificante", y que en alguna ocasión ha podido recibir pagos en efectivo "de forma anecdótica", pero "siempre contra factura". Según afirma, el partido cuenta con una trazabilidad total en sus operaciones económicas y ha sido reconocido como "el más transparente" por la Comisión Nacional de Transparencia.

