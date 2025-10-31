Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Real Madrid | Fútbol

Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro: "Es un momento importante para mí"

El delantero del Real Madrid ha recogido este viernes la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, como máximo goleador de la temporada pasada.

Kylian Mbappé posa con la Bota de Oro 2024-25

Kylian Mbappé, galardonado con la Bota de Oro como máximo goleador de la pasada temporada | Real Madrid

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha recibido este viernes la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, una acto en el que se ha distinguido al delantero parisino como le máximo goleador de Europa en la pasada temporada.

"Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho para mí como delantero. Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todo los momentos. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian para ayudar al equipo a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un equipo increíble y lo más importante son los premios colectivos", ha reconocido Mbappé.

"Es un grandísimo placer jugar en el Real Madrid, ahora estoy aquí y espero que por muchos años", ha señalado el delantero francés, quien ha afirmado que sin la ayuda de sus compañeros habría sido "imposible ganar" la Bota de Oro.

Florentino Pérez: "Esta Bota de Oro que recibes es el fruto de tu trabajo"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha felicitado a Mbappé por recibir la Bota de Oro y ha reconocido su orgullo de contar con un jugador como tú".

"Hoy nos sentimos muy felices porque la Bota de Oro la recibe uno de los mejores jugadores del mundo. Querido Kylian, enhorabuena porque esta Bota de Oro que recibes es el fruto de tu trabajo. Como presidente del Real Madrid estoy muy orgulloso de contar con un jugador como tú", ha señalado Florentino Pérez.

​"Este día lo vas a recordar siempre. Tus compañeros están orgullosos de ti, porque ellos también te han ayudado a conseguir este premio", ha indicado el presidente del Real Madrid.

