Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Masters de Roma

Horario y rival de Rafa Jódar en su primer partido en el Masters de Roma

El tenista de Leganés debutará en el Internazionali BNL d'Italia este viernes ante el portugués Nuno Borges.

Rafa J&oacute;dar celebra un punto ante Kopriva

Rafa Jódar celebra un punto ante KoprivaEfe

Publicidad

Rafa Jódar, la gran sensación del circuito y que alcanzó los cuartos de final en el Mutua Madrid Open, ya conoce el día y el rival para su debut en el Masters de Roma, del 6 al 17 de mayo. El tenista de Leganés se enfrentará en su debut en el Foro Itálico ante el portugués Nuno Borges, verdugo de Jesper de Jong (6-3 y 6-0), y lo hará el próximo viernes 8 de mayo en un horario aún pòr determinar por la organización del Internazionali BNL d'Italia.

El torneo italiano detalló, tras la celebración del sorteo, las fechas para los dos lados del cuadro final del Masters de Roma, con Sinner por un lado y Jódar y Alcaraz por el otro. De esta forma, el lado del cuadro del español y el serbio comenzará a jugar sus partidos el viernes 8 de mayo, mientras que el lado del cuadro de Sinner lo hará un día después, el sábado 9 de mayo.

Jannik Sinner, campeón de los últimos cinco Masters 1.000 (Rolex París Masters, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), debutará ante el ganador del Ofner - Michelsen y, en su camino hacia la final, podría cruzarse con Mensik o Berrettini en tercera ronda o el francés Arthur Fils en cuarta. Sólo podría jugar ante Djokovic, Zverev o Jódar en una hipotética final.

Por su parte, el tenista madrileño, número 34 de la ATP, debutará este viernes en el Masters de Roma ante Nuno Borges, actual número 52 del mundo y ante el que nunca se ha enfrentado Jódar. En su camino en la capital italiana, el jugador de Leganés podría cruzarse en tercera ronda con Alex De Miñaur, al que ya superó en Madrid hace unos días, con Tien, Báez o Bublik en unos hipotéticos octavos de final, con Zverev en unos posibles cuartos y con Djokovic, Musetti, Ruud o Lehecka en unas hipotéticas semifinales.

Horario y dónde ver el Rafa Jódar - Nuno Borges

El partido de segunda ronda del Internazionali BNL d'Italia entre Rafa Jódar y Nuno Borges se jugará el viernes 8 de mayo en un horario todavía por concretar por parte de la organización del torneo italiano.

La crónica del Rafa Jódar - Nuno Borges y la última hora del Masters de Roma se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los detalles y todos los resultados y resúmenes de los partidos más destacados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lindsey Vonn reaparece en la Met Gala: "Mejor que estar en silla de ruedas"

Lindsey Vonn en la Met Gala

Publicidad

Deportes

Antoine Griezmann pide explicaciones a Daniel Siebert tras una acción ante el Arsenal

El Atlético de Madrid traslada a UEFA su malestar por el arbitraje en el Emirates

Rafa Jódar celebra un punto ante Kopriva

Horario y rival de Rafa Jódar en su primer partido en el Masters de Roma

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante Alcaraz

Patrick Mouratoglou: "Sinner tiene tantas opciones como ha tenido Rafa (Nadal) de ganar Roland Garros"

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, en una foto de archivo
Fútbol

Gerard Piqué, sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos

Antonio de la Rosa entrenando para su próximo reto
Aventura

Antonio de la Rosa, en el 'paso imposible' entre Atlántico y Pacífico: "Nací para estas aventuras"

El seleccionador español Luis de la Fuente
Selección española

De la Fuente: "Ayer hablé con Carvajal, es una figura muy importante"

El seleccionador español asegura que tiene muy claros los 26 futbolistas que se va a llevar al Mundial de EE.UU., México y Canadá.

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma
Masters Roma

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma

Se desata la locura en la Piazza del Popolo antes del Masters de Roma.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

Almeida carga contra la UEFA: "Puso toda la maquinaria para que el Atlético no pasara"

Aryna Sabalenka en el Mutua Madrid Open

Sabalenka amenaza con boicotear los Grand Slam por la cuantía de los premios

Álvaro Carreras en el partido contra el Bayern de Champions

Carreras, sobre el encontronazo con Rüdiger: "Fue un asunto puntual sin relevancia"

Publicidad