Horario y rival de Rafa Jódar en su primer partido en el Masters de Roma

Rafa Jódar, la gran sensación del circuito y que alcanzó los cuartos de final en el Mutua Madrid Open, ya conoce el día y el rival para su debut en el Masters de Roma, del 6 al 17 de mayo. El tenista de Leganés se enfrentará en su debut en el Foro Itálico ante el portugués Nuno Borges, verdugo de Jesper de Jong (6-3 y 6-0), y lo hará el próximo viernes 8 de mayo en un horario aún pòr determinar por la organización del Internazionali BNL d'Italia.

El torneo italiano detalló, tras la celebración del sorteo, las fechas para los dos lados del cuadro final del Masters de Roma, con Sinner por un lado y Jódar y Alcaraz por el otro. De esta forma, el lado del cuadro del español y el serbio comenzará a jugar sus partidos el viernes 8 de mayo, mientras que el lado del cuadro de Sinner lo hará un día después, el sábado 9 de mayo.

Jannik Sinner, campeón de los últimos cinco Masters 1.000 (Rolex París Masters, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), debutará ante el ganador del Ofner - Michelsen y, en su camino hacia la final, podría cruzarse con Mensik o Berrettini en tercera ronda o el francés Arthur Fils en cuarta. Sólo podría jugar ante Djokovic, Zverev o Jódar en una hipotética final.

Por su parte, el tenista madrileño, número 34 de la ATP, debutará este viernes en el Masters de Roma ante Nuno Borges, actual número 52 del mundo y ante el que nunca se ha enfrentado Jódar. En su camino en la capital italiana, el jugador de Leganés podría cruzarse en tercera ronda con Alex De Miñaur, al que ya superó en Madrid hace unos días, con Tien, Báez o Bublik en unos hipotéticos octavos de final, con Zverev en unos posibles cuartos y con Djokovic, Musetti, Ruud o Lehecka en unas hipotéticas semifinales.

Horario y dónde ver el Rafa Jódar - Nuno Borges

El partido de segunda ronda del Internazionali BNL d'Italia entre Rafa Jódar y Nuno Borges se jugará el viernes 8 de mayo en un horario todavía por concretar por parte de la organización del torneo italiano.

La crónica del Rafa Jódar - Nuno Borges y la última hora del Masters de Roma se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los detalles y todos los resultados y resúmenes de los partidos más destacados.