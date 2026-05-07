Última hora del brote de hantavirus en directo: Defensa indica que la cuarentena de los españoles que viajan en el crucero será voluntaria

Hace una semana el hantavirus era desconocido para la mayor parte de la población, sin embargo, esta infección respiratoria se ha convertido en noticia en todo el mundo por el crucero de lujo en el que se ha detectado un brote con al menos siete casos de los cuales tres personas han fallecido.

El buque MV Hondius es un crucero de lujo que partió de la Patagonia argentina con destino a Canarias, sin embargo, la muerte de tres pasajeros encendió todas las alarmas. Hizo escala en Cabo Verde, pero el país no autorizó su desembarco y pese a las reservas iniciales España acabó aceptando la solicitud de la OMS. El barco zarpó en la tarde de este miércoles rumbo Canarias. En principio, atracará en Tenerife este fin de semana. Dentro, 14 pasajeros españoles, que hasta la fecha no han presentado síntomas y presentan buen estado de salud.

Mientras, en el aeropuerto de Tenerife hay un avión varado, con dos enfermos de hantavirus, por una avería. Marruecos les negó el aterrizaje cuando se dirigían hacia Países Bajos y la aeronave acabó también en nuestro país. Un fallo en el sistema eléctrico del soporte vital de uno de los pacientes ha provocado su aterrizaje. En las próximas horas llegará otro avión medicalizado para seguir su ruta. Otro de los infectados ya está en Amsterdam.

Sanidad ha informado de que cuando los españoles lleguen a Granadilla un avión militar medicalizado les trasladará a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para ser evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Hulla. Según Robles, su permanencia en cuarentena en ese centro, si siguen asintomáticos, será "siempre que voluntariamente quieran", dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado.

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