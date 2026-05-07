Hantavirus
Última hora del brote de hantavirus en directo: Defensa indica que la cuarentena de los españoles que viajan en el crucero será voluntaria
Sigue en directo online la última hora de la crisis generada por el brote de hantavirus en un crucero de lujo que desembarcará este fin de semana en Canarias.
Publicidad
Hace una semana el hantavirus era desconocido para la mayor parte de la población, sin embargo, esta infección respiratoria se ha convertido en noticia en todo el mundo por el crucero de lujo en el que se ha detectado un brote con al menos siete casos de los cuales tres personas han fallecido.
El buque MV Hondius es un crucero de lujo que partió de la Patagonia argentina con destino a Canarias, sin embargo, la muerte de tres pasajeros encendió todas las alarmas. Hizo escala en Cabo Verde, pero el país no autorizó su desembarco y pese a las reservas iniciales España acabó aceptando la solicitud de la OMS. El barco zarpó en la tarde de este miércoles rumbo Canarias. En principio, atracará en Tenerife este fin de semana. Dentro, 14 pasajeros españoles, que hasta la fecha no han presentado síntomas y presentan buen estado de salud.
Mientras, en el aeropuerto de Tenerife hay un avión varado, con dos enfermos de hantavirus, por una avería. Marruecos les negó el aterrizaje cuando se dirigían hacia Países Bajos y la aeronave acabó también en nuestro país. Un fallo en el sistema eléctrico del soporte vital de uno de los pacientes ha provocado su aterrizaje. En las próximas horas llegará otro avión medicalizado para seguir su ruta. Otro de los infectados ya está en Amsterdam.
Sanidad ha informado de que cuando los españoles lleguen a Granadilla un avión militar medicalizado les trasladará a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para ser evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Hulla. Según Robles, su permanencia en cuarentena en ese centro, si siguen asintomáticos, será "siempre que voluntariamente quieran", dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado.
Más Noticias
- Los españoles a bordo del crucero afectado por hantavirus serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid
- Última hora del brote de hantavirus en directo: España acepta la petición de la OMS de acoger en Canarias el crucero que llegará en 3 ó 4 días
- "También cuando el COVID fuimos los primeros": Los canarios, preocupados por el desembarco del crucero con hantavirus
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Última hora del brote de hantavirus en directo | El operativo del Gobierno pasa por dos reuniones diarias
El hantavirus ha desatado una crisis a varios niveles. El Gobierno ha establecido dos reuniones diarias, una por la mañana y otra por la tarde. En ellas participarán el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Gobierno de Canarias. El objetivo de realizar un seguimiento permanente de la situación y avanzar de manera conjunta en la preparación del dispositivo previsto.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Se busca al paciente cero
La OMS intenta determinar si este matrimonio pudo ser el foco inicial del brote detectado en el barco. La investigación se centra en reconstruir sus movimientos antes del embarque y analizar los posibles contactos mantenidos durante el viaje.
Última hora del brote de hantavirus en directo | El matrimonio fallecido podría haber embarcado ya infectado
La Organización Mundial de la Salud centra ahora parte de la investigación en el matrimonio neerlandés que falleció durante el viaje. Las autoridades manejan la hipótesis de que ambos pasajeros podrían haber embarcado ya infectados tras su paso por Argentina.
Última hora del brote de hantavirus en directo | "Estamos cuidándonos unos a otros"
Una de las españolas que viaja en el crucero del hantavirus ha roto su silencio en redes sociales. La valenciana ha publicado un vídeo en voz en off en el que dice: "Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo. Yo me encuentro bien. Se están siguiendo los protocolos. El ambiente en el barco sigue siendo positivo y estamos cuidándonos unos a otros".
Última hora del brote de hantavirus en directo | Despega el avión varado en Canarias con un enfermo
Mientras el crucero llega a España, en Canarias también ha pasado la noche un avión varado en el aeropuerto. En su interior viajaban dos de los enfermos. Un fallo en el sistema eléctrico del soporte vital de uno de los pacientes ha provocado su aterrizaje. Se intentó hacerlo en Marrakech, pero Marruecos no autorizó el aterrizaje. Acaba de despegar rumbo a Amsterdam.
Última hora del brote de hantavirus en directo | La cuarentena de los españoles si siguen asintomáticos será voluntaria
La ministra de Defensa indicó que la permanencia en el Hospital Gómez Ulla de los españoles que viajan en el crucero y que hasta la fecha se muestran asintomáticos será voluntaria. Si siguen asíntomáticos, esta cuarentena será "siempre que voluntariamente quieran", dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado. Sanidad ha añadido que espera que los españoles "quieran recibir el mejor cuidado médico posible" a su regreso a España y ha subrayado que, "en todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública".
Última hora del brote de hantavirus en directo | Así es el Hospital Gómez Ulla
El Hospital Gómez Ulla en su planta 22 tiene 8 habitaciones de aislamiento, un laboratorio, una zona de cuidados críticos y un quirófano. Además de personal médico avanzado especializado en este tipo de transmisiones víricas.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Los españoles serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Hulla
Cuando el buque atraque se activará el protocolo establecido. Los pasajeros, que no presenten síntomas, serán evacuados a sus respectivos países. Los españoles serán trasladados a Madrid para ser evaluados en el HospitalCentral de la Defensa Gómez Hulla. Ese hospital está especializado en este tipo de enfermedades. Ha tratado ébola, ya acogió a los primeros contagiados por coronavirus.
Última hora del brote de hantavirus en directo | El crucero ya navega hacia Canarias
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis sanitaria provocada por el hantavirus. El crucero en el que se han detectado siete casos viaja ya hacia España. Este fin de semana está previsto que atraque en Granadilla, Tenerife. Desde allí un avión militar medicalizado trasladará a los 14 españoles a Torrejón de Ardoz.
Publicidad