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El Atlético de Madrid traslada a UEFA su malestar por el arbitraje en el Emirates

Dirigentes del club rojiblanco mostraron su malestar por el arbitraje de Daniel Siebert ante el Arsenal, un malestar que habrían reiterado este miércoles a UEFA.

Antoine Griezmann pide explicaciones a Daniel Siebert tras una acci&oacute;n ante el Arsenal

Antoine Griezmann pide explicaciones a Daniel Siebert tras una acción ante el ArsenalReuters

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El sueño del Atlético de Madrid se esfumó anoche en Londres tras perder ante el Arsenal (1-0) y decir adiós a la Champions League a las puertas de la final. El gol de Saka decidió un partido en el que el equipo colchonero acabó enfadado por el arbitraje del alemán Daniel Siebert, un malestar que el club colchonero, según fuentes del club, trasladó el mismo martes a los responsables de la UEFA presentes en el Emirates Stadium y que reiteró ante el máximo organismo del fútbol europeo este miércoles.

El Atlético de Madrid acabó muy enfadado por dos acciones durante el partido ante el Arsenal: el supuesto fuera de juego señalado por el colegiado alemán previo al empujón dentro del área en la primera parte de Riccardo Calafiori a Giuliano Simeone, considerado como penalti clarísimo por el Atlético; y la acción sancionada como falta de Marc Pubill, que no fue señalada en primera instancia y sí cuando Calafiori derribó inmediatamente después a Antoine Griezmann en el área.

Al término del partido, los jugadores y el entrenador del Atlético, según fuentes de la entidad, recibieron la consigna de no justificar la derrota en la actuación de Siebert. Al término del encuentro, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, fue preguntado en rueda de prensa sobre la actuación arbitral y el penalti sobre Antoine Griezmann.

"No voy a hablar del árbitro, él sabrá cómo ha arbitrado"

"No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. Es muy evidente y todos entendíamos que había sido falta, como el árbitro dijo, de Marc sobre un jugador de ellos. Todos habíamos pensado que el árbitro había acertado en esa situación. No me voy a detener ahí, porque sería excusarnos y no tengo ganas de excusarme en nada", indicó Simeone.

Koke Resurrección, capitán rojiblanco, tampoco quiso hablar sobre las decisiones del árbitro alemán en el Emirates. "Nada. No voy a hablar del árbitro, ha intentado hacerlo lo mejor posible. Él sabrá cómo ha arbitrado. No hay nada que decir", apuntó Koke.

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