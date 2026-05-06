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Patrick Mouratoglou: "Sinner tiene tantas opciones como ha tenido Rafa (Nadal) de ganar Roland Garros"

El mediático entrenador francés considera las posibilidades de Jannik Sinner de ganar Roland Garros "no pueden ser más altas.

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante Alcaraz

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante AlcarazReuters

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Se puede decir que cada vez que Patrick Mouratoglou habla sube el pan. El mediático entrenador francés ha analizado las opciones de Jannik Sinner de ganar su primer Roland Garros y completar el Career Grand Slam, dando al de San Cándido las mismas opciones que tenía Nadal de ganar el grand slam parisino a lo largo de su carrera.

"Creo que las opciones de que Jannik Sinner gane Roland-Garros no pueden ser más altas. Para mí, tiene tantas opciones como ha tenido Rafa (Nadal) de ganar Roland-Garros a lo largo de su carrera. Creo que tiene el mismo margen. No por la misma razón, porque la razón por la que Rafa era imbatible en tierra batida era también su estilo de juego", sostiene Patrick Mouratoglou en su cuenta de Instagram.

El que fuera entrenador del Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov o Serena Williams opina que la ausencia de Alcaraz hace que Sinner sea el grandísimo favorito en París, atreviéndose a asegurar que el tenis del italiano es mejor que el de Djokovic sobre polvo de ladrillo.

"El juego de Jannik en arcilla es mejor que el juego de Novak en arcilla"

"Jannik tiene mucho más margen en cualquier superficie, excepto con Carlos, pero Carlos está fuera. No es su estilo de juego, es su dominio lo que no tiene igual. Ahora, si miras los dos años en que Novak tuvo el mismo tipo de dominio: 2011 y 2015. En ambos casos, Novak no ganó Roland Garros. Pero hay una gran diferencia. Creo que el juego de Jannik en arcilla es mejor que el juego de Novak en arcilla", apunta Patrick Mouratoglou.

El entrenador de 55 años, natural de Neuilly-sur-Seine, Francia, concluye afirmando que Sinner "juega con mucho más margen sobre la red" y que "la calidad de su pelota es diferente, lo cual es muy importante en arcilla. Eso le da incluso un pequeño plus".

Lo cierto es que con Carlos Alcaraz, campeón de las dos últimas ediciones de Roland Garros (2024 y 2025), fuera de las pistas por una lesión en su muñeca derecha, Jannik Sinner está ante una oportunidad de oro de lograr el único grand slam que le falta en su palmarés. El de San Cándido está firmando, de momento, una gira sobre arcilla perfecta, con los títulos en Montecarlo y Madrid.

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