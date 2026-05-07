Ilia Topuria conoce a Donald Trump en la Casa Blanca: "Nunca pensé que serías tan amable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado en la Casa Blanca el evento de la UFC que se celebrará el próximo 14 de junio en Washington, junto a la residencia presidencial, coincidiendo con su 80 cumpleaños.

En el acto, celebrado en el Despacho Oval, estuvo acompañado por varias estrellas de las artes marciales mixtas, entre ellas el hispano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje, protagonistas del combate estelar de la velada. También asistieron el brasileño Alex Pereira y el francés Cyril Gane, quienes también pelearán.

"Dicen que Topuria no puede ser más duro"

Trump desveló imágenes del recinto donde se celebrarán los combates, que se construirá en la Elipse, el parque situado frente al pórtico sur de la Casa Blanca, junto a la Explanada Nacional.

"Quiero darle las gracias por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte"

El cartel contará, de momento, con seis combates, según explicó el presidente de la UFC, Dana White. Durante la presentación, Trump elogió al luchador hispano-georgiano: "Dicen que Ilia Topuria ya no se puede volver más duro".

Por su parte, Topuria agradeció la oportunidad de participar en un evento histórico: "Quiero darle las gracias por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte. También quiero dar gracias a Dios por regalarnos este hermoso día y darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente al estar en la Oficina Oval".

El campeón invicto también se mostró ilusionado con la cita: "Va a ser algo increíble" y reconoció que nunca imaginó que el presidente estadounidense "sería tan amable".

Topuria busca unificar el cinturón de peso ligero

El combate principal enfrentará a Topuria contra Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero.

Antes de su carrera política, Trump ya había tenido vínculos con el deporte de combate, promoviendo veladas de boxeo en Nueva York en los años 80 y 90, además de su relación con la WWE, donde fue incluido en el Salón de la Fama en 2013.

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