Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

WWE

Ilia Topuria conoce a Donald Trump en la Casa Blanca: "Nunca pensé que serías tan amable"

El presidente de Estados Unidos presenta junto al luchador hispano-georgiano el evento UFC que se celebrará en la Casa Blanca: "Va a ser algo increíble".

Topuria junto a Trump en la Casa Blanca

Ilia Topuria conoce a Donald Trump en la Casa Blanca: "Nunca pensé que serías tan amable" | EFE

Publicidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado en la Casa Blanca el evento de la UFC que se celebrará el próximo 14 de junio en Washington, junto a la residencia presidencial, coincidiendo con su 80 cumpleaños.

En el acto, celebrado en el Despacho Oval, estuvo acompañado por varias estrellas de las artes marciales mixtas, entre ellas el hispano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje, protagonistas del combate estelar de la velada. También asistieron el brasileño Alex Pereira y el francés Cyril Gane, quienes también pelearán.

"Dicen que Topuria no puede ser más duro"

Trump desveló imágenes del recinto donde se celebrarán los combates, que se construirá en la Elipse, el parque situado frente al pórtico sur de la Casa Blanca, junto a la Explanada Nacional.

"Quiero darle las gracias por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte"

Ilia Topuria

El cartel contará, de momento, con seis combates, según explicó el presidente de la UFC, Dana White. Durante la presentación, Trump elogió al luchador hispano-georgiano: "Dicen que Ilia Topuria ya no se puede volver más duro".

Por su parte, Topuria agradeció la oportunidad de participar en un evento histórico: "Quiero darle las gracias por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte. También quiero dar gracias a Dios por regalarnos este hermoso día y darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente al estar en la Oficina Oval".

El campeón invicto también se mostró ilusionado con la cita: "Va a ser algo increíble" y reconoció que nunca imaginó que el presidente estadounidense "sería tan amable".

Topuria busca unificar el cinturón de peso ligero

El combate principal enfrentará a Topuria contra Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero.

Antes de su carrera política, Trump ya había tenido vínculos con el deporte de combate, promoviendo veladas de boxeo en Nueva York en los años 80 y 90, además de su relación con la WWE, donde fue incluido en el Salón de la Fama en 2013.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Simeone: "Estamos convencidos y seguros de lo que queremos. Después no dependerá de nosotros..."

Simeone, en la sala de prensa del Emirates Stadium

Publicidad

Deportes

Policía antidisturbios junto a la torre Eiffel

Arde París tras el pase del PSG a la final de Champions: 127 detenidos y 11 heridos en los disturbios

Topuria junto a Trump en la Casa Blanca

Ilia Topuria conoce a Donald Trump en la Casa Blanca: "Nunca pensé que serías tan amable"

Ousmane Dembele celebra su gol en el Allianz Arena

El PSG elimina al Bayern (1-1) y se cita con el Arsenal en la final de la Champions League

Antoine Griezmann pide explicaciones a Daniel Siebert tras una acción ante el Arsenal
Champions League

El Atlético de Madrid traslada a UEFA su malestar por el arbitraje en el Emirates

Rafa Jódar celebra un punto ante Kopriva
Masters de Roma

Horario y rival de Rafa Jódar en su primer partido en el Masters de Roma

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante Alcaraz
Tenis

Patrick Mouratoglou: "Sinner tiene tantas opciones como ha tenido Rafa (Nadal) de ganar Roland Garros"

El mediático entrenador francés considera las posibilidades de Jannik Sinner de ganar Roland Garros "no pueden ser más altas.

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, en una foto de archivo
Fútbol

Gerard Piqué, sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos

El máximo accionista del FC Andorra ha sido sancionado por "violencia leve hacia los árbitros".

Antonio de la Rosa entrenando para su próximo reto

Antonio de la Rosa, en el 'paso imposible' entre Atlántico y Pacífico: "Nací para estas aventuras"

El seleccionador español Luis de la Fuente

De la Fuente: "Ayer hablé con Carvajal, es una figura muy importante"

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma

Publicidad