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Vuelo sin motor

¡Récord conseguido! 18 hombres pájaro alineados y formados en el cielo con máxima precisión

Dieciocho hombes pájaro en formación durante un vuelo han logrado un doble récord de España. Se lanzaron a 4.000 metros de altura y en tan solo segundos se han formado y alineado en caída consiguiendo una ejecución perfecta para encajar en una cuadrícula.

El nuevo récord de formación en altura en España

Así se ha logrado el nuevo récord nacional de formación en altura | Vanessa Blasco

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Vanessa Blasco
Publicado:

Récord de altos vuelos el que logrado un grupo de hombres pájaro españoles. Juntos han saltado uno tras otro y han conseguido posicionarse en el aire a una distancia exacta unos de otros y una posición en vertical y horizontal perfecta para entrar en una cuadrícula sin que uno pise el cuadro del otro.

"La visión espacial es un poco compleja cuando estamos en el aire. Es muy complicado poder encuadrarnos en esa misma cuadrícula de la que no tenemos referencia nosotros en el aire". Un reto muy complejo que ha contado a Antena 3 Deportes el coordinador y también piloto Cristián Gómez.

Antes de lanzarse desde una avioneta, primero el reto se ha planificado todo en tierra. Pruebas, ensayos, posiciones, movimientos, lanzamientos y vuelos ficticios... todo muy estudiado porque nada puede fallar a la hora de la verdad. Y llega el momento en el que todo ese trabajo de meses toca llevarlo a cuatro mil metros de altura y ejecutarlo durante los tres minutos que los pilotos están en el aire.

"Hay que trasladarlo al aire y de ahí viene la complejidad. Es un reajuste continuo durante el vuelo", nos explica Cristián cuando le preguntamos por la dificultades que supone para los pilotos realizar el reto en altura.

"Es una sensación indescriptible"

Después de posicionarse todos en el aire, cuando tocan tierra y aterrizan ninguno de los pilotos sabe si lo ha logrado, podríamos decir que en el cielo se mueve a ciegas y es cuando aterrizan cuando comprueban si el objetivo se ha conseguido.

"Hasta que no nos desequipamos y hacemos la inserción de las imágenes en la cuadrícula, no sabemos si lo hemos conseguido o no", así nos cuenta Cristián como los pilotos desconocen hasta las últimas comprobaciones si han logrado la hazaña.

Al aterrizar los pilotos chequean las imágenes grabadas en el aire que colocan sobre una plantilla de un monitor de televisión y ahí comprueban si cada piloto está dentro de su cuadro sin pisar ni invadir el del compañero. Cuando comprueban que la formación ha sido perfecta estalla entre ellos la alegría y la satisfacción de un trabajo bien hecho tras varios meses de pruebas y ensayos. "Es una sensación indescriptible", así siente Cristián y sus compañeros la ejecución de la prueba.

Es entonces cuando los pilotos pueden certificar que han logrado el doble récord de España de formación en altura vertical y horizontal.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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