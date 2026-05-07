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Huelga en guarderías

Más de 60.000 educadoras de escuelas infantiles están hoy llamadas a un paro general

Miles de educadoras están convocadas hoy a un paro general. Reivindican mejores condiciones laborales y salariales. Y piden que baje la ratio por aula, los sindicatos denuncian que las educadoras infantiles cobran salarios mínimos trabajando 40 horas semanales.

Escuela infantil

Más de 60.000 educadoras de escuelas infantiles están hoy llamadas a un paro general | Web Educastur

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Miriam Vázquez
Publicado:

Más de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas de infantil en España están hoy llamadas a la huelga. Reivindican mejores condiciones laborales y salariales al tiempo que una ley estatal por la que se baje la ratio en las aulas, el número de bebés y niños en cada una de ellas.

Al paro general de este jueves están llamadas tanto las guarderías públicas como las privadas. las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil cobran salarios mínimos trabajando 40 horas semanales y atendiendo hasta a 8 bebés en clase.

También reclaman una pareja educativa por aula, apoyo docente para los menores de 3 años con necesidades educativas específicas, garantía de plazas públicas, mejora en las infraestructuras y en la climatización de las escuelas y una reducción de la atención directa de las educadoras inferior a las 38 horas.

Las educadoras piden que las empresas que ganan las licitaciones para abrir una escuela infantil en un ayuntamiento o comunidad autónoma tengan perfil educativo y la prioridad no sea el coste.

Este paro general llega después de que en Madrid se haya convocado una huelga indefinida por la plataforma PLEI, que dura ya un mes, mientras que otros sindicatos como USO también han convocado paros durante varios días en Madrid, Cataluña y Andalucía.

El Ministerio de Educación ha señalado recientemente que ya está trabajando en legislar una bajada de las ratios.

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