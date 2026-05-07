Arde París tras el pase del PSG a la final de Champions: 127 detenidos y 11 heridos en los disturbios

Los incidentes registrados en París tras la clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones dejaron 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos grave, según ha informado este jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En declaraciones a Europe 1, el ministro precisó que 107 arrestos se produjeron en la capital y el resto en localidades cercanas. Además, 23 agentes de policía resultaron heridos, todos ellos de carácter leve.

"No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual", afirmó Nuñez, quien destacó la actuación policial frente a "los cientos individuos violentos que cada vez que hay un evento de este tipo provocan incidentes con la policía".

El responsable de Interior subrayó que la intervención de las fuerzas de seguridad evitó saqueos en comercios y el bloqueo de la autopista de circunvalación de la ciudad: "Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática".

Dispositivo especial para la final de Budapest

De cara a la final del próximo 30 de mayo en Budapest, donde el PSG se enfrentará al Arsenal, el Gobierno prepara un dispositivo especial de seguridad.

Nuñez aseguró que se apoyarán en la experiencia del año pasado, cuando los disturbios tras la celebración del título europeo dejaron 150 detenidos y dos fallecidos.

El ministro también criticó la decisión del alcalde de París, Emmanuel Grégoire, de anunciar una 'fan zone' sin coordinación previa. "En general hay que hablarlo primero con el prefecto de policía", señaló, añadiendo que se estudiarán las condiciones para su organización.

Nuñez insistió en que es posible celebrar éxitos deportivos sin violencia, como ocurre en otras ciudades europeas o cuando juega la selección francesa, y atribuyó los disturbios a "un grupo de individuos". "El Estado siempre les va a responder con firmeza", terminó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.