El epidemiólogo López Acuña sobre la cuarentena del crucero con hantavirus: "No hay que dejarlo como una idea voluntaria"

El crucero MV Hondius se encuentra navegando hacia Canarias. Los más de 140 pasajeros a bordo del barco donde hubo contagios por hantavirus desembarcarán en el puerto de Granadilla de Abona de Tenerife en cuestión de días.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que, mientras los extranjeros serán repatriados a sus países, los 14 españoles serán trasladados al Hospital de Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde serán evaluados y, en principio, deberían guardar cuarentena.

Sin embargo, horas después, la ministra de Defensa, Margarita Robles, añadió que solamente "aquellos que voluntariamente quieran estarán en el tiempo de cuarentena". Aunque luego Interior matizó que tomarán las medidas legales oportunas para garantizar la salud pública.

El epidemiólogo Daniel López Acuña pone el foco en no dejar la cuarentena "como una idea voluntaria" al haber "estado expuestas a un riesgo que puede conducirles a la muerte".

Por ello asegura que la medida a tomar es "explicárselo bien", ya que "es importante que dada el largo periodo de incubación que tiene la incubación se establezca una cuarenta para aquellos que hayan estado expuestas a contagiarse del virus".

"No lo pongamos en términos de quiere o no, sino informar adecuadamente a las personas, sobre todo a los trasladados al Gómez Ulla, que es útil y muy importante la cuarentena para saber que ellos no tiene la enfermedad y que no la puedan transmitir a ninguna persona", explica.

Para ello se debe "seguir una serie de protocolos para aislar a los casos", así como "para que las personas que aparentemente están sanas hoy, no estén enfermas".

Buscan a 23 personas

En cuanto a las 23 personas que se bajaron en Santa Elena (territorio británico) y que buscan la Organización Mundial de la Salud, López acuña considera que "se cometió un error por parte de las autoridades británicas sanitarias de no haber informado inmediatamente ni haber un seguimiento de ellos".

Desde que el crucero partió de Ushuaia (Argentina) hasta que llegó a Cabo Verde, el epidemiólogo considera que "debió haber una información previa de las autoridades británicas y holandesas". Por tanto, ahora estas personas "deben ser rastreadas y es muy importante hacerlo con minuciosidad".

¿Nuevo COVID?

Este nuevo brote de hantavirus ha generado alerta en la población al recordar lo que sucedió hace seis años: el COVID-19. El epidemiólogo aclara que no se trata de la misma enfermedad, sino de una "con mucha menos de transmisión y no con el mismo modo".

Cuando hablamos del hantavirus, lo hacemos de "una alerta sanitaria, de un brote epidémico que tenemos que controlar, pero no una alarma que nos deba hacer pensar de nuevo en la pandemia".

No compararlo

"Es muy importante no lanzar un mensaje de pánico ni alarma porque se trata de una emergencia sanitaria que debe ser adecuadamente controlada", subraya.

Del mismo modo ha señalado que es muy importante no compararlo con el COVID, ya que "no es un virus nuevo que no conocemos para el que no hay ningún recurso, sino que se conoce y hay que controlar su transmisión".

Por ello remarca que "este no es un riesgo pandémico, es un riesgo epidémico que hay que saber efectuar en efectos del brote pero con rigor".

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