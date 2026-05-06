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Sabalenka amenaza con boicotear los Grand Slam por la cuantía de los premios

"Será la única manera de luchar por nuestros derechos", lamenta la tenista número 1 del mundo.

Aryna Sabalenka en el Mutua Madrid Open

Aryna Sabalenka en el Mutua Madrid OpenReuters

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Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, ha alzado la voz sobre el reparto de premios en el tenis y no descarta medidas drásticas si no hay cambios.

"Creo que en algún momento haremos boicot. Sí. Siento que será la única manera de, por así decirlo, luchar por nuestros derechos", afirmó en rueda de prensa durante el Masters 1.000 de Roma.

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La bielorrusa de 28 años considera que los jugadores merecen una mayor parte de los ingresos, especialmente en torneos de Grand Slam: "Definitivamente, cuando ves la cifra y ves la cantidad que recibe el jugador, siento que el espectáculo depende de nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, ni sería ese entretenimiento. Así que creo que, sin duda, merecemos recibir un mayor porcentaje".

Sabalenka, y ganadora de cuatro grandes, dos en Australia y dos en Estados Unidos, confía en que las negociaciones abiertas permitan alcanzar un acuerdo. "Y una conclusión con la que todos estén satisfechos", añadió.

Descontento con Roland Garros

El debate se ha intensificado en los últimos días tras conocerse, según The Guardian, un comunicado firmado por varios tenistas de élite -entre ellos Jannik Sinner, Coco Gauff y la propia Sabalenka- en el que expresan su descontento con los premios de Roland Garros.

Por su parte, ESPN informó de que Novak Djokovic, número 4 del mundo y ganador de 24 Grand Slam, no firmó el documento, que retoma una reivindicación recurrente entre los jugadores: aumentar su participación en los ingresos de un circuito que sigue creciendo económicamente.

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