Lamine Yamal, Bellingham y Messi se juntan con Chalamet en el anuncio más viral del Mundial 2026

Leo Messi, Lamine Yamal y Jude Bellingham comparten protagonismo con el actor Timothée Chalamet en 'Backyard Legends', el nuevo anuncio de Adidas para promocionar el Mundial de 2026.

El cortometraje, de cinco minutos, sigue a Chalamet en la creación de un equipo formado por Bellingham, Lamine Yamal y Trinity Rodman con el objetivo de enfrentarse a un misterioso trío de fútbol callejero.

"No importa si es un estadio gigante o el parque de Rocafonda, simplemente juego con alegría y personalidad"

La historia culmina con la aparición de Bad Bunny y Messi, que supervisan el equipo reclutado para el desafío final.

"Juego como lo hago por de dónde vengo y por la gente con la que crecí. No importa si es un estadio gigante o el parque de Rocafonda (Mataró, Barcelona), simplemente juego con alegría y personalidad. No veo la hora de hacerlo en el Mundial de este verano", explica Lamine Yamal en un comunicado de la marca.

Zidane, Beckham y Del Piero... con IA

BEl anuncio también incluye la presencia de leyendas como Zinedine Zidane, David Beckham o Alessandro del Piero, recreados digitalmente con una estética de principios de los años 2000.

Chalamet, gran aficionado al fútbol, destacó la experiencia. “Solía soñar con jugar con estos chicos, ya sabes, jugaba en Pier 40 (Nueva York) cuando era niño, pensando en los tiros libres de Beckham, los goles de Del Piero y las voleas de Zidane, haciendo mis propias versiones. Me encanta este juego, así que es increíble poder hacer esto con Adidas, junto a los mejores de todos los tiempos".

Dembelé, Raphinha, Pedri...

El spot cuenta además con apariciones de jugadores actuales como Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz o Santiago Giménez, que refuerzan la narrativa del desafío.

Con una estética urbana inspirada en los años 90 y una banda sonora nostálgica, Adidas apuesta fuerte por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde será la marca encargada del balón oficial y de vestir a 14 selecciones nacionales.

El anuncio completo de Adidas:

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