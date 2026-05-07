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Dembelé se acuerda de Gavi para callar a los críticos tras el Bayern - PSG: "No tienen ni puta idea"

Balón de Oro comparte en sus redes sociales un vídeo de su excompañero en el Barcelona tras meterse en la final de la Champions.

Ousmane Dembel&eacute; celebra su gol al Bayern en el Allianz Arena

Ousmane Dembelé celebra su gol al Bayern en el Allianz ArenaReuters

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El PSG peleará el próximo 30 de mayo en Budapest por su segunda Champions League consecutiva. El equipo de Luis Enrique selló el pase tras empatar 1-1 ante el Bayern en el Allianz Arena y hacer valer el 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes.

El protagonista fue Ousmane Dembélé. El francés adelantó a los parisinos a los tres minutos, un gol clave que terminó decidiendo la eliminatoria.

Tras el partido, el delantero celebró el pase con un mensaje indirecto a sus críticos en redes sociales, compartiendo un vídeo de su excompañero Gavi.

"Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol. No tienen ni puta idea. Es verdad. Pero bueno, es entendible, al final es fútbol, cada uno piensa lo que quiere y está bien".

Objetivo: revalidar título

Dembélé vive ahora el mejor momento de su carrera. Tras años de dudas en el FC Barcelona, el extremo de 28 años -actual Balón de Oro- llega lanzado a una nueva final de Champions con el objetivo de revalidar el título.

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