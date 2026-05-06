Los españoles del crucero con hantavirus guardarán cuarentena en Madrid: "Los extranjeros serán repatriados"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecen tras la reunión convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre el brote de hantavirus que ha dejado, de momento, tres fallecidos y cinco infectados.

En estos momentos, las tres personas infectadas están siendo trasladas, mientras que el resto de pasajeros, que se encuentran asintomáticos, partirán a Canarias en un plazo de unos tres días, una vez sean evaluados. El desembarco lo harán en el puerto secundario de Granadilla de Abona, está a diez minuto del aeropuerto sur de Tenerife porque "la OMS considera que Canarias en un puerto seguro".

"La trasmisión entre personas no es habitual", explica García, asegurando que el desembarco "no va a suponer ningún riesgo para la población canaria".

"Una vez allí se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida", por lo que "todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de Protección Civil".

Por lo que si los pasajeros extranjeros no presentan síntomas, serán evacuados a sus países de origen, al igual que los 14 españoles que lo harán en un avión a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Una vez aterricen en la capital serán trasladados al Hospital de Defensa Gómez Ulla donde seguirán "todos los protocolos que sean necesarios", afirma la ministra de Sanidad "para ver si hay alguna asintomática que no lo pueda transmitir a nadie": "Se tomarán las medidas oportunas y estas personas guardarán cuarentena".

La ministra ha explicado que "el periodo de incubación del virus es en torno a 45 días" por lo que "el tiempo de la cuarentena dependerá de las reuniones técnicas donde se determinará cual ha sido el día cero de contacto".

La OMS lo pidió

"La Organización Mundial de la Salud es la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España, el país con el puerto más cercano en el marco del reglamento sanitario internacional, para atender la situación", ha manifestado García.

La OMS considera que Canarias, y España, reúnen "las condiciones de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud, no solamente del menor riesgo para los pasajeros y tripulantes, sino también que tenemos las condiciones necesarias para proteger la salud pública de frente a esta infección".

Clavijo molesto

El presidente de Canarias se ha mostrado muy descontento ante la decisión del Ejecutivo porque, asegura, que no le han consultado el cambio adoptado tras la mesa técnica. Durante el martes, el Gobierno dudaba en si el barco debería tocar tierra española.

A última hora de la noche Sanidad confirmaba que Canarias acogería al barco, una decisión que a Clavijo no le informaron y que califica de "muy desleal y poco profesional".

"A mi nadie me ha hecho llegar ni un solo informe y documento oficial que avale el cambio de decisión del Gobierno de España, que fue con el que nos levantamos de la mesa técnica y, que por unanimidad, se concluyó que era la decisión más adecuada", expresa Clavijo.

Sin embargo, García ha asegurado que ella misma ha mantenido contacto con el presidente canario, además de tener "comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información y para evaluar riesgos y para coordinar la respuesta".

A la reunión, que ha tenido lugar a las 11:30 horas en el Palacio de la Moncloa han asistido estos dos ministros junto con Óscar Puente de Transportes y Movilidad Sostenible, y Ángel Víctor Torres de Política Territorial y Memoria Democrática .En ella han abordado la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a España para que el crucero con hantavirus, con más de un centenar de personas abordo, desembarque en Canarias.

La última novedad sobre los pasajeros infectados es el destino final del médico: finalmente será trasladado a Países Bajos, en lugar de a Canarias. A bordo del barco viajan 147 personas, 14 de ellos españoles: cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, una valenciana, un castellano-leonés y un gallego.

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