Roland Garros desvela sus premios en metálico para la edición de 2026

Roland Garros, segundo grand slam del calendario y el único que se disputa sobre tierra batida, ha hecho oficial los detalles de la edición de este año, entre los que están los premios en metálico para los tenistas. El major parisino, cuya directora es Amélie Mauresmo, destinará 61,72 millones de euros a este concepto y los ganadores individuales en categoría masculina y femenina se embolsarán 2,8 millones de euros.

Carlos Alcaraz, que este miércoles anunciaba su retirada del Conde de Godó por una lesión en su muñeca derecha, es el actual campeón de Roland Garros y, al margen del premio económico, luchará por lograr su tercer título sobre la arcilla parisina y el que sería octavo grand slam de su carrera.

Los finalista se llevarán 1,4 millones de euros, mientras que los semifinalistas recibirán 750.000 euros. Los ocho tenistas que logren meterse en los cuartos de final tienen garantizado un premio económico de 470.000 euros y alcanzar los octavos de final se traduce en ingresar 285.000 euros.

Así quedan los premios en metálico de Roland Garros 2026

- Campeón: 2,8 millones de euros

- Finalista: 1,4 millones de euros.

- Semifinaista: 750.000 euros

- Cuartofinalista: 470.000 euros

- Octavos de final: 285.000 euros

- Tercera ronda: 187.000 euros

- Segunda ronda: 130.000 euros

- Primera ronda: 87.000 euros

Con esta subida, Roland Garros supera en dotación del ganador al Abierto de Australia, que premia con 2,5 millones de euros a sus dos vencedores individuales, pero se queda por detrás de Wimbledon, que otorga 3,4 millones de euros y el Abierto de Estados Unidos, 4,3 millones.

Fechas de Roland Garros 2026

Roland Garros se celebrará del 24 de mayo al domingo 7 de junio. Los partidos del cuadro final arrancarán el domingo 24 de mayo y la final masculina se jugará el domingo 7 de junio.

Palmarés de Roland Garros

Rafa Nadal es el rey indiscutible de Roland Garros, con 14 títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022). El segundo tenista, en la Era Open, con más títulos sobre la arcilla de París es Björn Borg, con seis entorchados (1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981).

Novak Djokovic, Mats Wilander, Ivan Lendl y Gustavo Kuerten figuran con tres títulos de Roland Garros. Carlos Alcaraz, actual campeón, cuenta con dos títulos (2024 y 2025).

En la categoría femenina, Chris Evert es la reina con siete títulos. Por detrás, aparecen Suzanne Lenglen y Steffi Graf con seis trofeos. Iga Świątek cuenta con cuatro títulos, mientras que la actual campeona es Coco Gauff.