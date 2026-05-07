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Publican una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein: "¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!"

Esta carta de despedida comienza diciendo: "Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!" y continúa con: "Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós". La veracidad de la misma no ha sido comprobada por medios estadounidenses.

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Publican una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein: "¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!" | Europa Press

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Miriam Vázquez
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"Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós". Esta es una de las frases que el pederasta Jeffrey Epstein publicó en una supuesta nota de suicidio. La nota se ha hecho pública después de que un juez federal de Estados Unidos haya autorizado la solicitud de The New York Times.

Esta carta de despedida comienza diciendo: "Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!" y continúa con: "Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós". La ha publicado el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York, quien supervisó el caso del compañero de celda de Epstein. Esta nota fue incluida en el expediente judicial del caso.

Según los registros del tribunal este papel lo habría encontrado, Nicholas Tartaglione, el compañero de celda del pedófilo en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan. La veracidad de la misma no ha sido comprobada por medios estadounidenses.

De ser cierta, esta sería la última carta de Epstein, antes de su muerte. Antes de que dicha "despedida" se publicase el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue interrogado por el Congreso en una nueva citación de personalidades que mantuvieron relaciones con el magnate y durante este mes otras figuras como la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates tendrán que responder a las preguntas de los representantes.

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