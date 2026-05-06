El PSG elimina al Bayern (1-1) y se cita con el Arsenal en la final de la Champions League

El PSG está a un partido de lograr la segunda Champions de su historia, sería la segunda de forma consecutiva tras la conquistada la temporada pasada en Múnich ante el Inter. Curiosidades del destino, en el mismo escenario (Allianz Arena) donde el año pasado tocaron la gloria, firmaron el pase a la final de Budapest tras empatar ante el Bayern de Múnich (1-1) [GLOBAL 5-6] con un tempranero gol de Ousmane Dembele. Harry Kane empató, pero su gol en el 94 llegó demasiado tarde.

'El Mosquito' tardó dos minutos y 20 segundos en perforar las mallas de Manuel Neuer. Una pared entre Fabián y Khvicha Kvaratskhelia provocó una ruptura letal del georgiano, quien firmó un partido brutal en el Allianz Arena. El pase atrás lo remató sin contemplaciones el actual Balón de Oro.

El Bayern de Múnich no se vino abajo, ni mucho menos. Los de Kompany no negocian en ningún escenario, siempre hacia delante, con independencia del resultado y cualquier adversidad. Pero el PSG de Luis Enrique es un auténtico equipazo, una máquina de correr, presionar y atacar espacios. El duelo del Allianz no tuvo la orgía de goles de la ida en París, pero se jugó con el mismo vértigo y velocidad que enamoraron al mundo del fútbol.

Harry Kane puso las tablas con un gran remate en el minuto 94, pero el Bayern se quedó sin tiempo de forzar la prórroga. Tras 180 minutos que han sido un regalo para el planeta fútbol, imperó un PSG que el próximo sábado 30 de mayo podría ganar la segunda Champions League de su historia, la segunda de forma consecutiva.

Tras una vida esperando, el equipo parisino va camino de firmar un doblete histórico, todo desde la salida de Mbappé de París rumbo al Real Madrid en 2024. Solo el Arsenal puede impedir que los de Luis Enrique, vaya equipazo ha cimentado el entrenador asturiano, levanten otra Copa de Europa en el Puskas Arena de Budapest.