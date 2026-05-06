Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

El PSG elimina al Bayern (1-1) y se cita con el Arsenal en la final de la Champions League

El actual campeón de Europa defenderá su corona en el Puskas Arena de Budapest ante el Arsenal después de empatar en el Allianz Arena al Bayern (1-1). Ousmane Dembele adelantó el PSG y Harry Kane puso las tablas en el 93.

Ousmane Dembele celebra su gol en el Allianz Arena

Ousmane Dembele celebra su gol en el Allianz ArenaEfe

Publicidad

El PSG está a un partido de lograr la segunda Champions de su historia, sería la segunda de forma consecutiva tras la conquistada la temporada pasada en Múnich ante el Inter. Curiosidades del destino, en el mismo escenario (Allianz Arena) donde el año pasado tocaron la gloria, firmaron el pase a la final de Budapest tras empatar ante el Bayern de Múnich (1-1) [GLOBAL 5-6] con un tempranero gol de Ousmane Dembele. Harry Kane empató, pero su gol en el 94 llegó demasiado tarde.

'El Mosquito' tardó dos minutos y 20 segundos en perforar las mallas de Manuel Neuer. Una pared entre Fabián y Khvicha Kvaratskhelia provocó una ruptura letal del georgiano, quien firmó un partido brutal en el Allianz Arena. El pase atrás lo remató sin contemplaciones el actual Balón de Oro.

El Bayern de Múnich no se vino abajo, ni mucho menos. Los de Kompany no negocian en ningún escenario, siempre hacia delante, con independencia del resultado y cualquier adversidad. Pero el PSG de Luis Enrique es un auténtico equipazo, una máquina de correr, presionar y atacar espacios. El duelo del Allianz no tuvo la orgía de goles de la ida en París, pero se jugó con el mismo vértigo y velocidad que enamoraron al mundo del fútbol.

Harry Kane puso las tablas con un gran remate en el minuto 94, pero el Bayern se quedó sin tiempo de forzar la prórroga. Tras 180 minutos que han sido un regalo para el planeta fútbol, imperó un PSG que el próximo sábado 30 de mayo podría ganar la segunda Champions League de su historia, la segunda de forma consecutiva.

Tras una vida esperando, el equipo parisino va camino de firmar un doblete histórico, todo desde la salida de Mbappé de París rumbo al Real Madrid en 2024. Solo el Arsenal puede impedir que los de Luis Enrique, vaya equipazo ha cimentado el entrenador asturiano, levanten otra Copa de Europa en el Puskas Arena de Budapest.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

De la Fuente: "Ayer hablé con Carvajal, es una figura muy importante"

El seleccionador español Luis de la Fuente

Publicidad

Deportes

Ousmane Dembele celebra su gol en el Allianz Arena

El PSG elimina al Bayern (1-1) y se cita con el Arsenal en la final de la Champions League

Antoine Griezmann pide explicaciones a Daniel Siebert tras una acción ante el Arsenal

El Atlético de Madrid traslada a UEFA su malestar por el arbitraje en el Emirates

Rafa Jódar celebra un punto ante Kopriva

Horario y rival de Rafa Jódar en su primer partido en el Masters de Roma

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante Alcaraz
Tenis

Patrick Mouratoglou: "Sinner tiene tantas opciones como ha tenido Rafa (Nadal) de ganar Roland Garros"

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, en una foto de archivo
Fútbol

Gerard Piqué, sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos

Antonio de la Rosa entrenando para su próximo reto
Aventura

Antonio de la Rosa, en el 'paso imposible' entre Atlántico y Pacífico: "Nací para estas aventuras"

El aventurero nos presenta la que será su próxima expedición en el Ártico. Con su tabla de paddle surf va a recorrer en solitario cerca de 3.000 kilómetros por esas gélidas aguas.

El seleccionador español Luis de la Fuente
Selección española

De la Fuente: "Ayer hablé con Carvajal, es una figura muy importante"

El seleccionador español asegura que tiene muy claros los 26 futbolistas que se va a llevar al Mundial de EE.UU., México y Canadá.

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma

Duelo histórico Djokovic vs. Tsitsipas en plena calle en Roma

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

Almeida carga contra la UEFA: "Puso toda la maquinaria para que el Atlético no pasara"

Aryna Sabalenka en el Mutua Madrid Open

Sabalenka amenaza con boicotear los Grand Slam por la cuantía de los premios

Publicidad