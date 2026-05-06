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Hantavirus: ¿Está España obligada a acoger a los viajeros del crucero MV Hondius?

El presidente canario denuncia falta de información por parte del gobierno central: "No podemos funcionar con comunicados".

Mónica García y Fernando Grande-Marlaska

¿Está España obligada a acoger a los viajeros del crucero MV Hondius? | EFE

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La gestión del barco con contagiados por hantavirus, dónde debe desembarcar y cómo se debe proceder, ha provocado una guerra política entre el Gobierno central y el canario.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lleva desde primera hora de la mañana mostrando su malestar por la decisión del Gobierno central de acordar con la OMS que el barco desembarque en Canarias.

Según Moncloa, se trata de una “obligación moral y legal”, pero Clavijo se queja de falta de información por parte del Ejecutivo. En una entrevista en Espejo Público, ha asegurado que están “desconcertados” y que no tienen “ninguna petición oficial para atracar en el puerto”, que no conocen “qué tipo de cepa es, cuántos pasajeros están contagiados y en qué estado”.

Con la legislación en la mano, los expertos aseguran que Canarias no podría impedir que el barco hiciera escala en Tenerife y que la decisión depende del Gobierno central. “Es el Estado español quien debe decidir si sí o si no”, asegura Miguel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la UCM.

Ante la pregunta de si España está obligada a que el crucero atraque en nuestro país, Rafael Calduch, catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela, indica que nuestro país “no está sometido a una obligación automática” y añade que el puerto de Canarias “no es el primero donde podría recalar el barco para el tratamiento en cuarentena”.

A todo esto hay que añadirle un matiz: España forma parte de la OMS desde 1951, lo que hace que no pueda rechazar la petición de la organización. Para el experto Benedicto se trata de una obligación “moral más que legal”, a lo que hay que añadir que en el crucero hay ciudadanos españoles.

Derecho de auxilio

Los expertos discrepan al preguntarles por el derecho de auxilio. Según Calduch, la obligación de asistencia al accidentado corresponde “al primero que llega al lugar del accidente”.

Algunos expertos creen que la responsabilidad le correspondería a Cabo Verde, pero a la vez reconocen que “España tiene una capacidad sanitaria mucho mejor que la de Cabo Verde”. “Cabo Verde no está preparada para gestionar ese brote tan complicado”, explica el profesor de la UCM, lo que llevaría a pensar que España sea la mejor opción.

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