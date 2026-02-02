Amigos de Alcaraz vaticinan dónde estará el techo del genio de El Palmar: "Llegará donde él se proponga"

Carlos Alcaraz ha hecho vibrar a millones de españoles al sumar su séptimo major, primero en Melbourne, con solo 22 años. El de El Palmar es ya historia del tenis y se convierte en el tenista más jóven en completar el Grand Slam.

Todavía en Melbourne, Noticias de la Mañana de Antena 3 ha hablado con Ángel Luis López Guillén, amigo de la familia de Alcaraz. Él nos cuenta cuáles están siendo las primeras sensaciones del murciano después de que haya provocado la primera derrota de Djokovic en una final en Australia (10-1) .

"La alegría ha sido inmensa. La celebración no ha sido todo lo efusiva que requería, porque se acabó muy tarde, pero lo celebraremos al llegar a Murcia como corresponde", nos cuenta Ángel Luis López Guillén. Precisamente ahora viajan hacia España donde todo un país los espera con una alegría desbordante.

El partido tenía muchísimas motivaciones para el genio del Palmar, hubiera sido el vigésimo quinto Gran Slam para el serbio, estaba la motivación para el español de completar los Gran Slam, pero además "el gran ídolo de Carlos estaba en la grada". Y es que Rafa Nadal fue uno de esos asistentes al partido que disfrutó del espectáculo.

La pregunta ahora es ¿hasta dónde va a llegar Carlos? Y la respuesta nadie la sabe, pero este amigo de la familia tiene claro que "llegará donde él se proponga. Es un jugador muy completo, domina todas las superficies, es muy joven. Esas ganas que tenga por seguir alimentando su leyenda".

Ángel Luis López Guillén fue "compañero, rival, pero sobre todo amigo" del padre de Carlos Alcaraz y recuerda con cariño que ha visto crecer al que hoy ya es una leyenda de este deporte. "Simplemente soy amigo de la familia, lo he visto crecer, he visto como ha ido pasando cada una de sus etapas y ahora estamos disfrutando mucho de cada uno de sus triunfos". Además, este amigo de la familia reconoce que la derecha del padre de Carlos era muy buena, pero: "Yo me quedo con la del hijo. La del papá era muy buena, pero ha superado a su papá".

¿Significa esta derrota de Djokovic que ya no tiene nada que hacer frente al español? Atrevida afirmación es esa. "Para nada, creo que Djokovic sigue teniendo hambre, tiene un mérito increíble que con su edad, con todo lo que ha ganado, siga compitiendo así".

