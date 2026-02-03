Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El paro sube en enero en 30.392 personas, pero marca su nivel más bajo de este mes en 18 años

En tasa interanual, el paro ha bajado en 160.381 personas (-6,17%). También se reduce el dato desestacionalizado que baja en 25.402 personas.

Imagen de una oficina de desempleo

Imagen de una oficina de desempleoArchivo

Miriam Vázquez
Publicado:

El paro sube en enero en 30.392 personas con respecto a la cifra del mes previo, sin embargo en tasa interanual el número de desempleados baja un 6,17%. En total, a finales de enero el desempleo total se situó en 2.439.062 personas.

Por sectores económicos , la construcción es el sector que mayor descenso registra, un 2,13% menos, le sigue industria con un 0,01% menos y el colectivo de sin empleo anterior el número de desempleados ha bajado en 1.755 personas. La nota negativa de estas cifras la pone el desempleo femenino que sube un 1,75%, 25.284 mujeres con relación a diciembre. En total el paro femenino se sitúa al cierre del primer mes de 2026 en 1.469.283 desempleadas. Cierto es que en términos interanuales ha bajado un 6,02%.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de enero en 4.040 personas si lo comparamos con el mes de diciembre, pero marca su registro más bajo en un mes de enero. En total, en el primer mes del año se han firmado 1.163.555 de contratos, de ellos, 484.295 tienen carácter indefinido y representan el 41,62% del total. A finales de enero 1.783.205 personas constan como beneficiarios y beneficiarias de prestaciones de desempleo.

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha destacado que "la subida es muy baja". Las Islas Baleares ha sido la comunidad autónoma donde el paro ha bajado más, en 1.260 personas. Mientras que el dato ha subido en las 16 autonomías restantes, encabezadas por Andalucía (8.046), Comunidad de Madrid (3.659) y Galicia (3.113).

